Beşiktaş Belediyesi, gençlerin yerel yönetimlerde ve kent yaşamında daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla uluslararası alanda son derece önemli bir iş birliğine imza atıyor. Das Forum Jugend! e.V. ortaklığında hayata geçirilen "Youth Voice Lab-Dortmund & Beşiktaş’ta Genç Katılımını Güçlendirme" projesi, iki farklı kültür ve kentten gençleri aynı masada buluşturmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği hibe programlarından biri olan Erasmus+ kapsamında ve Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü aracılığıyla desteklenen bu nitelikli çalışma, Beşiktaş ve Dortmund’da yaşayan gençlerin ortak bir öğrenme, deneyim paylaşımı ve fikir geliştirme sürecine adım atmalarını sağlayacak. Proje, gençlerin sadece yaşadıkları kentlerin sakini değil, aynı zamanda o kentlerin geleceğini şekillendiren kararlı birer aktör olmalarına katkı sunacak.

Geliştirilen bu özel proje çerçevesinde Türkiye’den 10 ve Almanya’dan 10 olmak üzere 18 ile 30 yaş arasındaki toplam 20 genç bir araya gelecek. Katılımcı gençler program boyunca kent yaşamındaki sorumluluklarını, yerel karar alma mekanizmalarına katılım yollarını, gençlik politikalarının kapsamını ve demokratik katılımın temel ilkelerini çok yönlü bir şekilde ele alacaklar.

İki aşamalı bir takvim doğrultusunda planlanan projenin ilk saha buluşması 2 ile 7 Aralık 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Dortmund kentinde gerçekleştirilecek. Sürecin ikinci ayağı ise 25 ile 30 Mart 2027 tarihleri arasında İstanbul Beşiktaş’ta ev sahipliği yapılacak etkinliklerle tamamlanacak. Bu iki farklı zaman dilimindeki buluşmalar, gençlerin her iki kentin dinamiklerini yerinde gözlemlemesine olanak tanıyacak.

Program süresince katılımcı gençler yoğun ve kapsayıcı bir takvime dahil olacaklar. Özel olarak tasarlanan atölye çalışmaları, grup tartışmaları, kurumsal şehir ziyaretleri ve interaktif etkinlikler sayesinde her iki kentin yürürlükteki gençlik politikaları derinlemesine incelenecek. Gençlerin yerel yönetime katılımına yönelik mevcut uygulamalar sahada detaylı bir biçimde analiz edilecek.

Süreç boyunca katılımcılar yalnızca kendi kişisel ve yerel deneyimlerini aktarmakla kalmayacak, aynı zamanda farklı bir ülkede yaşayan akranlarının kentleriyle kurduğu bağı, yerel yönetimlerle olan iletişim kanallarını ve farklı toplumsal katılım biçimlerini de doğrudan keşfetme imkanı elde edecekler.

Proje kapsamında yürütülecek tüm çalışmalar, gençlerin yaşadıkları şehirlere ilişkin temel ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini özgürce ifade edebilecekleri bir zemin üzerine kurgulandı. Farklı yerel yönetim modellerini karşılaştırma imkanı bulacak olan gençler, bu kıyaslamalardan elde ettikleri çıktılarla yerel karar alma süreçlerine genç katılımını artıracak somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirecekler.

Proje sonunda ortaya konulacak bu öneriler, hem Beşiktaş Belediyesi hem de Dortmund’daki yetkili kurumlar için gençlik politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rehber niteliği taşıyacak.

Erasmus+ finansman ilkeleri ve hibe şartları doğrultusunda, projeye katılmaya hak kazanan gençlerin süreç boyunca oluşacak temel giderleri proje bütçesinden karşılanacak.