Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, iş insanları Serdar Bilgili, Aycan Akdağ ve Sonat Sarper Ekşioğlu'ndan "rüşvet aldığı" iddialarının ardından ifadesinin alındı. Akpolat “imar” dosyasından “rüşvet almak” iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği Akpolat'ın yöneltilen suçlamadan tutuklanmasına karar verdi.

RIZA AKPOLAT TEKRAR TUTUKLANDI

Görevinden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ dosyası kapsamında Ocak 2025’te tutuklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Boğaz’daki kaçak yapılaşmalarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla dosyaya dahil edildi.

Akpolat hakkında, görev süresi içinde imar ve ruhsat işlemleri karşılığında iş insanlarından rüşvet talep ettiği iddiasıyla yürütülen ikinci soruşturmada savcılık, “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğunu belirterek ikinci kez tutuklama talebinde bulundu.

Savcılık sevk yazısında, paraların “aşevi bağışı” adı altında alındığı ve makbuz verilmediği iddialarına yer verildi. Sevk yazısında, rüşvet paralarının belediyenin aşevine bağış adı altında talep edildiği, teslim edilen paralar için makbuz düzenlenmediği ve paraların elden, şoförler ile bazı belediye çalışanları aracılığıyla temin edilerek şüphelinin uhdesine geçirildiği iddialarına da yer verildi.

Dosyada yer alan iddialara göre, iş insanı Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta “İnari Omakase” isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ ile tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise toplam 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri aktarıldı.

Rıza Akpolat hakkkında hazırlanan sevk yazısında, şu ifadere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ozan İş ve şüpheli Emirhan Akçadağ’ın, şüpheli Rıza Akpolat’ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği öne sürüldü. İsmi yer alan iş insanlarından Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta İnari Omakase isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ’ın ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise 2 milyon lira vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. Şüpheli Rıza Akpolat’ın, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ederek aldığı, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden; şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır. Savunmasının inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin, rüşvet alma suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirilmiştir. Şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapabileceği, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri bulunduğundan, derdest kovuşturmadan tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle; şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına, Karar verilmesi kamu adına talep olunur."