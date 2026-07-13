Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

2024 yılında dünyaevine giren Serhan Kerim Adalı ve Aslı Lal Adalı'nın evliliğinde son haftalarda yaşanan fikir ayrılıklarının aile yaşamını olumsuz etkilediği öğrenildi.

Bunun ardından taraflar, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı anlaşmayla boşanma talebinde bulundu.

Mahkemeye sunulan dilekçelerde, son bir ay içinde yaşanan uyumsuzluğun belirgin şekilde arttığı ve evlilik birliğinin sürdürülmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Taraflar, ortak iradeyle evliliklerini sonlandırmak istediklerini mahkemeye bildirdi.

TEK CELSEDE KARARA BAĞLANDI

Dava, cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Serhan Kerim Adalı, Aslı Lal Adalı ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme huzurunda anlaşmalı boşanma taleplerini yineleyen çift, birbirlerinden herhangi bir maddi veya manevi talepte bulunmadı. Tarafların beyanlarının ardından yaklaşık beş dakika süren duruşmada iki yıllık evlilik tek celsede sona erdi.