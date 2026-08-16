Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında oynanacak Eyüpspor maçı öncesinde siyah-beyazlı camiaya seslendi.

Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Eyüpspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalı, yeni sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

SERDAL ADALI: 'BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ, GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Adalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün evimizde, hep beraber yeni sezona merhaba diyoruz. Başlangıçlar özeldir, heyecanlıdır, kıymetlidir. En güzel, en anlamlı başlangıçları yaparken sevdiklerimiz de hep yanımızda olsun isteriz.

Bugün de evimizde, büyük Beşiktaş ailesiyle bir arada olmak, sezonu güzel bir galibiyetle açmak, birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz.

Taraftarla takım arasında doğru bağ kurulduğunda, saha içi ve saha dışı gücümüz birleştiğinde her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak.

Ben Beşiktaş taraftarının takıma bu gücü vereceğinden eminim. Birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, oyuncularıma, taraftarıma, camiama çok inanıyorum. Yeni sezonun Beşiktaşımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."