Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, uzun süre siyah-beyazlı kulübün gündeminde yer alan ancak Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah hakkında ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu.

'SALAH TRANSFERİNİ BİZ İSTEMEDİK'

Transfer yarışını kaybettikleri yönündeki yorumlara tepki gösteren Adalı, "Salah transferini biz istemedik. Yok transfer çalımı yemişiz, yok alamamışız, böyle bir durum yok. Önder hoca bu konuyu basın toplantısında net şekilde anlattı. Futbolcuya ve kariyerine duyduğu saygı nedeniyle 'şimdilik' ifadesini kullandı." dedi.

'ÇALIM YEDİĞİMİZ YOK'

Trabzonspor ile herhangi bir transfer rekabeti yaşanmadığını belirten Adalı, "Sanki biz masadaydık da birileri geldi futbolcuyu elimizden aldı gibi bir hava oluşturuluyor. Bunu üzülerek izliyorum. Taraftarımız şunu çok iyi bilsin; benim olduğum dönemde Beşiktaş'ın elinden hiçbir kulüp oyuncu alamadı. Trabzonspor camiasıyla da çok iyi ilişkilerimiz var. Böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

'ZAMANI GELDİĞİNDE İNSANLAR ANLAYACAK'

Siyah-beyazlı kulübün transfer politikasından taviz vermediklerini vurgulayan Adalı, "Biz alamadık değil, almadık. Başarılar diliyorum, inşallah Trabzonspor'da çok başarılı olur. Ancak bazı şeyler Beşiktaş'ın yapısına da benim anlayışıma da uymadı. Bence iyi oldu. Zamanı geldiğinde insanlar neden bu transferin gerçekleşmediğini daha iyi anlayacak." ifadelerini kullandı.

'TRANSFERİN HAVASI 3-5 GÜN SÜRER'

Serdal Adalı, yıldız transferlerin oluşturduğu heyecanın kısa sürede sona ereceğini belirterek sezon sonunda sahadaki performansın belirleyici olacağını söyledi.

Adalı, "Ben bu transferleri çok yaptım. Bunun havası üç gün sürer, beş gün sürer. Önemli olan saha. İki hafta sonra maçlar oynanmaya başladığında her şey ortaya çıkacak. Önümüzdeki sezonun sonunda hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

SAĞ KANADA U23 TAKVİYESİ

Transfer çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Adalı, "Sezon başındaki planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Önceden sağ kanat için bir beklentimiz yoktu ancak şu anda U23 kriterine uygun bir oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Şartlar oluşursa bu transferi gerçekleştireceğiz." dedi.

VLAHOVIC ÇALIŞMALARINI DOĞRULADI

Transfer gündemindeki isimlere de değinen Beşiktaş Başkanı, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

BRAHIM DIAZ İDDİALARINA YANIT

Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz ile ilgili çıkan haberleri de değerlendiren Serdal Adalı, "Brahim Diaz için herhangi bir girişimimiz yok." diyerek bu transfer için herhangi bir girişimlerinin bulunmadığını belirtti.