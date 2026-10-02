Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik soruşturmayı değerlendiren Adalı, sürecin sonuna kadar götürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kulüpler Birliğinin konuyu görüşmek üzere bir araya gelmesi gerektiğini belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, liglerin ertelenmesi, yabancı MHK ihtimali ve bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen yöneticiler hakkında da konuştu.

'TÜRK FUTBOLU BU ŞAHIS YÜZÜNDEN ÇOK BEDELLER ÖDEDİ'

Adalı'nın MHK soruşturmasına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Adli süreç devam ederken bu konu hakkında konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyleri konuşmamak da olmuyor.

Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Her zaman söyledim, bu Beşiktaş ile ilgili olmaktan öte Türk futbolun içinde olduğu duruma etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada, son 1 senede diyeyim, ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. Şu anda da 7-8 kişi herhalde sorgulanıyor.

İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş, kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok, bu zevkiyle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı.

Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercelerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum."

KULÜPLER BİRLİĞİ İÇİN TOPLANTI ÇAĞRISI

"Operasyon, bu hadise ilk başladığında Ertuğrul Başkan ile konuştum, Kulüpler Birliği olarak bir araya gelelim. Bu iş bugünden yarına bitecek görünmüyor. Dibine inilsin demiştim, inilirse 3-5 günde sonuç alınacağını zannetmiyorum. Bir an önce Kulüpler Birliği olarak bir araya gelip istişare yapmamız lazım. Ertuğrul Başkan ile konuştum. Dursun Başkan yurt dışındaydı, dönsün bir araya gelelim. Pazartesi herkes müsait olursa bir araya geleceğiz."

'GEREKİRSE İKİ HAFTA LİGLER ERTELENSİN'

"Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım."

'YABANCI MHK OLABİLİR'

"Önümüzdeki 1 haftayı düşünecek olursak, 3 haftada bir şeyler ortaya çıkar. Herkes fikrini söyler, bir noktaya gelinir. MHK bugüne kadar hala istifa etmiş değil.

Kulüplerin illaki önerisi oluyor. Önerilerin yarısı gerçekleşiyor, yarısı gerçekleşmiyor. Nihayetinde TFF yönetimi seçiyoruz. MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş. 6 aydır 1 senedir söylüyoruz, çıktı ortaya.

Mevcut durum nasıl aksiyon alacak, onu bir görmemiz lazım. Koskoca Türkiye, merak edilmesin, 3 hafta içinde üstesinden gelinir. Ortak akılla beraber irade ortaya konsun. İrade ortaya konmuş vaziyette. Adalet Bakanımız düşüncelerini anlatan çok güzel bir tweet paylaştı. İnşallah sonuna kadar gider ve Türk futbolu nefes alır. Hiçbirimizin, ben de dahil futbolun haricinde neşemiz, zevkimiz yok.

Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir. Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın."

'LİSTEDEKİ İNSANLARIN YÜZDE 80'İNİN BAHİSLE ALAKASI YOK'

"Açıklanan listenin tamamına baktığınızda, işin gerçeğinde günlük hayatında bahisle, kumarla alakası olmayan yüzde 80 insan, yönetici topluluğu var. Hakan Başkan bizde, yanından merak bile etmez. Detayını da biliyorum. 2-3 sene önce, 18 yaşından küçük diye, kendi kontrolünde olsun, dışarıda oynamasınlar diye bir olay, toplamında da 2.000-2.500 TL bir şey.

Savcılığın işi yapacağı işi federasyon yapmış biraz. Keşke o listeyi Başsavcılığa verseydi ve Başsavcılık araştırsaydı, hangisi ciddi bahis, hangisi kulübü ilgilendiriyor tespit etseydi. Şimdi yüzlerce insan var, alakaları yok. Samimi bir şey söyleyeyim, ben bu iş ortaya çıkana kadar yöneticilerin bahis oynayamayacağı maddesini bilmiyordum. Bilmeyen de çok insan var."

'NECİP VE ERSİN'DE DE AYNI ŞEYİ YAŞADIK'

"Bahis, Türkiye'de yasal olmayan bir şey değil, devletin müsaade ettiği, şartlarını belirlediği bahis şirketleri var. İllegal bahis değil, onu da insanlara anlatmak lazım. Kendi yöneticilerimi biliyorum. Bu işlerle alakaları yok. Aynı şeyi Necip'te, Ersin'de yaşadık. Bu işlerle alakaları da yok. Belki bu listede de başkasının ismiyle hesap açılmıştır. Hakikaten oynadı mı oynamadı mı Savcılık artık ele aldı, doğrusu neyse en kısa zamanda çıkar ortaya."