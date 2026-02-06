Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedelerin bulunduğu konteyner kentini ziyaret etti.

Çekmece Mahallesi’ndeki 23 Temmuz Geçici Konaklama Merkezi’ni gezen Adalı, depremzedelere hediyeler dağıttı.

Bu yıl gruba eşlik ettiğini belirten Adalı, “Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah en kısa zamanda normal hayata döneceğiz. Geçen yıldan beri büyük bir iyileşme ve güzelleşme var. Şehir yavaş yavaş yeniden şehirleşiyor. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Adalı, transferle ilgili yüzleri güldüren bir diyalog da yaşadı.

Hataylı çocuk: "Başkanım bir tane kaleci alın."

Serdal Adalı: "Aldık aldık. Şimdi Güney Koreli iyi bir santrfor da aldık."