Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugun 15.30'da Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor. Başkan, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Serdal Adalı: "4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır."

Serdal Adalı: "Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler."

Serdar Adalı: "Beşiktaş'ın menfaati nerdeyse Serdal Adalı oradadır."

Serdal Adalı: "Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı."

Serdal Adalı: "Bir yılda otuzun üzerinde adam yolladım bu takımdan. Gerisi hep bizden önce gelen, Beşiktaş'a mali külfet oluşturan oyuncular. Biz hala bu oyuncuların maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. Kim aldı bu oyuncuları?"

Serdal Adalı : "Bazılarının kaçarak bıraktığı Beşiktaş'a Serdal adalı gelir ve elini taşın altına koyar. Ben bir senede 30'un üzerinde futbolcu gönderdim."

"Bu camianın hiçbir şekilde başkan ya da teknik direktörlük değişikliğin tahammülü kalmamıştır."

"Kadro yapılanmasını doğru planlayarak şampiyonluklar yaşamak istiyoruz." Beşiktaş, isyan çıkarılarak, istifa sloganları çıkarılarak dizayn edilmeyecek kadar büyük bir kulüp."

"Beşiktaş'ın artık istikrara, planlamaya ve birlik beraberliğe ihtiyacı vardır. "

FUTBOL VE TRANSFER

Serdar Adalı: "Yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan isimleri getirmeye çalışıcağız."

"Bu sezon istediğimiz birçok isimde sorunlar çıktı.

"Taraftar beni protesto etmesin diye 5 milyonluk adama 10 milyonluk bonservis mi vereyim?"

"Beşiktaş'ı zarar uğratan başkan olmaktansa transfer yapmayan yapamayan başkan olarak anılmaktan razıyım."

"Kim Beşiktaş'a bizim baktığımız gözle bakabilir bir görelim, Bn tane başkan gelip geçer Beşiktaş baki kalır."

"Taraftarlar, çok daha iyi bir Beşiktaş görmek istiyorlar, elimizden gelenden fazlasını yapmak istediğimizden emin olsunlar. "

"Oyuncularımız kendilerini o forma altında değersiz hissetmesinler; gelin oyuncularımız kendi evinde bu durumu yaşamasın."

"Her zaman dediğim gibi aslolan Beşiktaş'tır"

"Şu an hem kadrodaki oyuncuların hem de gönderilen oyuncuların maaşını ödüyoruz."

TRANSFERİ DUYURDU

Serdal Adalı: "Bir aksilik çıkmazsa orta sahaya transfer bugün akşam gelecek. Onun dışında planlamalarımda 3 tane daha oyuncu var."

"Biz bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız, Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyük favorisi biziz."

"Transfer yapacağımız mevkilerden birisi de kaleci."

Ayrıntılar Geliyor...