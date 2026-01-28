Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

SERDAL ADALI SESSİZLİĞİNİ BOZUYOR

Son haftalarda takımın gösterdiği performanstan memnun kalmayan ve transferlerin gecikmesine tepki gösteren taraftarların yönetime istifa çağrılarında bulunmasının ardından Serdal Adalı sessizliğini bozma kararı aldı.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve transfer konusunda yönetimin planını açık bir şekilde ortaya koymak üzere Serdal Adalı yarın saat 15.00'te Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.