Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sağlık kontrolü için gittiği hastanede anjiyo oldu.

Hafta sonunu Bodrum’da geçiren Adalı’nın, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye başvurduğu belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu - Resim : 1

TEDBİR AMAÇLI ANJİYO OLDU

Hastanede yapılan kontrollerin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya tedbir amaçlı anjiyo işlemi uygulandı.

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Adalı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR

Tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Serdal Adalı’nın taburcu edildiği ve evinde istirahate çekildiği bildirildi.