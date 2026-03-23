2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürdü. Milliler, bugün kampa girerken akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi.

TEKNİK VE TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Video analiz toplantısı ve fitness salonunda yapılan ısınmanın ardından sahaya çıkan A Milli Takım, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra rondo çalışmaları yapan oyuncular, idmanın ilerleyen bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde çift kale taktik oyun oynanırken, bir gün önce maçta görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Aral Şimşir antrenmanda yer almadı. Ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik ile seyahat programı nedeniyle henüz kampa katılmayan Deniz Gül de idmanda bulunmadı.

Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler, Yasin Özcan ve Yiğit Efe Demir, A Milli Takım ile birlikte çalıştı.

MONTELLA’DAN GENÇLERE MESAJ

Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman sonunda Ümit Milli Takım oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Montella’nın genç oyunculara teşekkür ettiği ve Hırvatistan maçı öncesi başarı dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI ANTRENMANI TFF YÖNETİMİYLE TAKİP ETTİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile birlikte Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz antrenmanı tribünden takip etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da çalışmayı yerinde izleyen isimler arasında yer aldı.

Öte yandan sosyal medyada tanınan isimlerden Köksal Baba da tesisleri ziyaret ederek A Milli Takım ile fotoğraf çektirdi ve antrenmanı takip etti.

HAZIRLIKLAR YARINKİ ANTRENMANLA DEVAM EDECEK

A Milli Takım, Romanya karşılaşması öncesi hazırlıklarını yarın saat 16.45’te basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.