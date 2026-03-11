Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

HAKEM VE GÖRÜNTÜ ELEŞTİRİSİ

Adalı, TFF ve MHK’yı Galatasaray derbisi için talep ettikleri görüntüleri göndermemekle eleştirdi:

“Maç kazanılır kaybedilir, bununla ilgili ağzımdan kimse bir şey duyamaz. Ama bundan sonraki maçlarda Beşiktaş’ın hakkının yenilmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz.”

Adalı, TFF’ye yaptıkları başvurulara hâlâ yanıt gelmediğini belirterek, “Ölü taklidi yapıyorlar. Daha önce de benzer konular vardı, onlara da dönüş olmadı” dedi.

GİZLİ OYLAMA ÖNERİSİ

Galatasaray’ın yabancı VAR talebine de değinen Adalı, “2 ay önce gündeme getirdiğimizde konuşmamıza fırsat verilmedi. Kulüplerin sorunlarını dile getirmesi engelleniyor. Sayın TFF Başkanı’ndan rica ediyorum: 18 başkanı toplasın, gizli oylama yapsın; sonucu hep beraber görelim” ifadelerini kullandı.

İSTENEN KAMERANIN BASİT BİR TALEP OLDUĞUNU VURGULADI

Adalı, talep ettikleri kamerayla ilgili şunları söyledi:

“İki Portekizli VAR hakemi programa çıkacakmış, bu işler bana komik geliyor. Biz zor bir şey istemedik, sadece koridordaki bir kamera görüntüsünü talep ettik. TV’lere elin Portekizlilerini çıkarıp savunma yaptırmalarına gerek yok. Bu TFF’ye ve Türk futboluna zarar veriyor.”

HAKEM ORGANİZASYONU ELEŞTİRİSİ

Adalı, MHK’nin işleyişini eleştirerek, “MHK Başkanı çok iyi bir insan olabilir, eğitimci ve asker olabilir ama bu işi yürütmekte başarısız. 1,5 senedir hakem organizasyonu düzelmedi, genç hakemler eğitilemedi. Bu tablo 80 milyon insana yazık” ifadelerini kullandı.