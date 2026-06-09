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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji’ni yarın sahasında konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Seride ev sahibi avantajına sahip olan siyah-beyazlı ekip, ilk mücadeleyi 82-79 kazanırken sonraki iki karşılaşmada üstünlüğü Bahçeşehir Koleji ele geçirdi. Rakip takım 101-79 ve 98-95’lik skorlarla seride öne geçti.

Beşiktaş GAİN ise deplasmanda oynanan dördüncü maçı 73-71 kazanarak seriyi eşitledi ve karar karşılaşmasını kendi sahasına taşıdı.

Seriyi 3-2 kazanan ekip adını finale yazdıracak ve Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak.