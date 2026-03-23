Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani sezon sonu nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

ASLLANI BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Takıma katıldığı günden itibaren Sergen Yalçın'ın düzenli olarak ilk 11'de forma şansı verdiği 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

BONSERVİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER MASADA

Beşiktaş yönetiminin Asllani'yi kadroda tutmak istediği ancak bunu satın alma opsiyonunu ödeyerek değil de farklı yöntemlere başvurarak yapmayı planladığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ INTER İLE YENİDEN MASAYA OTURABİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş Asllani'nin 11 milyon Euro ve çeşitli bonuslar içeren satın alma opsiyonunu ödemek istemiyor. Bu nedenle Inter ile yeniden pazarlık masasına oturmaya hazırlanan siyah beyazlı yönetimin İtalyan devinden indirim talep edeceği aktarıldı.

Sezon bitmeden iki kulüp arasındaki görüşmelerin başlaması ve Asllani'nin geleceğiyle ilgili kararın netleştirilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 8 MAÇTA 1 ASİSTLE OYNADI

Beşiktaş formasıyla şu ana kadar toplam 8 maçta forma giyen Kristjan Asllani'nin 1 asisti bulunuyor.