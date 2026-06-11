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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler kanat takviyesine çevrildi. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir'i gündemine aldığı öne sürüldü.

ITALIANO'NUN ONAYIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Kadrosunda bire birde etkili ve adam eksiltebilen oyuncular görmek isteyen Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş yönetiminin, Aral Şimşir'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen 23 yaşındaki milli futbolcu hakkında siyah-beyazlı kurmayların detaylı bilgi aldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 9 MİLYON EURO

Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Aral Şimşir için Beşiktaş'ın yaklaşık 9 milyon euroluk bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Ancak Midtjylland'ın genç yıldız için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerde bu farkın önemli bir engel oluşturduğu aktarıldı.

AVRUPA'DAN VE MLS'TEN TALİPLERİ VAR

Aral Şimşir'e yalnızca Beşiktaş'ın değil, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile MLS temsilcisi San Diego'nun da ilgi gösterdiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların transfer yarışında geri adım atmadığı ve oyuncunun durumunu yakından izlemeyi sürdürdüğü ifade edildi.