Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
BEŞİKTAŞ SAĞ KANAT TRANSFERİ İÇİN ATAĞA KALKTI
Dusan Vlahovic hamlesiyle büyük ses getiren siyah beyazlı yönetim şimdi de gözünü sağ kanat transferine çevirdi.
NAPOLI'DEN NERES İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda yürütülen transfer çalışmalarında gündemdeki isim belli oldu.
HT Spor'un haberine göre; Napoli forması giyen David Neres ile ilgilenen Beşiktaş Brezilyalı oyuncunun transferi için temaslarına başladı.
PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON EURO
Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 25 maça çıkan Neres 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösterilen 29 yaşındaki kanat oyuncusunun İtalyan kulübüyle yıllık sözleşmesi bulunuyor.