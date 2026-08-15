Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ SAĞ KANAT TRANSFERİ İÇİN ATAĞA KALKTI

Dusan Vlahovic hamlesiyle büyük ses getiren siyah beyazlı yönetim şimdi de gözünü sağ kanat transferine çevirdi.

Beşiktaş aradığı sağ kanadı Napoli'de buldu: Temaslar başladı - Resim : 1

NAPOLI'DEN NERES İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda yürütülen transfer çalışmalarında gündemdeki isim belli oldu.

Valizini topladı, Beşiktaş'tan ayrılıyor: Tecrübeli oyuncu İtalya yolcusuValizini topladı, Beşiktaş'tan ayrılıyor: Tecrübeli oyuncu İtalya yolcusuSpor

HT Spor'un haberine göre; Napoli forması giyen David Neres ile ilgilenen Beşiktaş Brezilyalı oyuncunun transferi için temaslarına başladı.

Beşiktaş aradığı sağ kanadı Napoli'de buldu: Temaslar başladı - Resim : 3

PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 25 maça çıkan Neres 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösterilen 29 yaşındaki kanat oyuncusunun İtalyan kulübüyle yıllık sözleşmesi bulunuyor.