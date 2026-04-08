Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahadaki taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanın ardından tesislerde kampa girecek.