Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Amedspor deplasmanında 3-2 mağlup oldu.
İlk yarıda Gift Orban ve Dia Saba'nın gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 2-0 geride girdi.
Beşiktaş, 54. dakikada Dusan Vlahovic ile farkı bire indirdi ancak 59. dakikada Salih Özcan'ın hatasını değerlendiren Furkan Soyalp skoru 3-1'e taşıdı.
SON DAKİKALAR NEFES KESTİ
Amedspor'un 83. dakikada Cisse'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalmasının ardından Beşiktaş baskısını artırdı.
Orkun Kökçü, uzatmalarda penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi ve takımını puan için umutlandırdı.
Siyah-beyazlılar 90+10'da beraberlik golüne çok yaklaştı ancak Milot Rashica'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Lafont gole izin vermedi.
Kalan sürede skor değişmeyince Beşiktaş, Diyarbakır deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Furkan, Raveleson, Saba, Ballet, Mohammed, Orban.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic
MAÇ SONUCU: AMEDSPOR 3-2 BEŞİKTAŞ
1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle Amedspor-Beşiktaş maçı başladı.
AMEDSPOR ORBAN İLE ÖNE GEÇTİ
12' Amedspor Gift Orban'ın uzaktan çektiği sert şutta bulduğu golle öne geçti.
DIA SABA FARKI İKİYE ÇIKARDI
22' Amedspor Dia Saba'nın ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkardı.
İLK YARI SONUCU: AMEDSPOR 2-0 BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ VLAHOVIC İLE FARKI BİRE İNDİRDİ
54' Orkun Kökçü ceza sahası içerisinde sert bir şutla kaleyi yokladı. Kaleciden seken topa Amedspor savunması çizgide müdahale etti. Vlahovic kale önünde pozisyonu tamamlayarak farkı bire indirdi.
HATA PAHALIYA PATLADI: SKOR 3-1'E GELDİ
59' Salih Özcan'dan çok büyük hata... Nübel'den pası alan Salih'e Furkan Soyalp baskı yaparak topu kazandı. Ardından da aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.
NUBEL'DEN KRİTİK KURTARIŞ
73' Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Orban kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Nübel'i geçemedi.
CISSE KIRMIZI KART GÖRDÜ: AMEDSPOR 10 KİŞİ KALDI
83' Ali Şansalan Oh'a yaptığı müdahale sonrası Cisse'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı. Amedspor sahada 10 kişi kaldı.
ORKUN KÖKÇÜ PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
90+3' Orkun Kökçü'nün şutunda top ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in eline çarptı. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
RASCHICA LAFONT'U GEÇEMEDİ
90+10' Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Rashica topu önünde buldu. Yakın mesafeden şutunda Lafont mutlak golü önledi.