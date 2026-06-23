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Kaynak: DHA

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi geleceğe yatırım niteliğinde transfer gerçekleştirdi.

ALİAĞA FK BEŞİKTAŞ'TAN ADNAN KARAHİSAR'I KADROSUNA KATTI

Sarı-siyahlılar Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Adana FK’da kiralık geçiren 2006 doğumlu Adnan Karahisar’ı kadrosuna kattı. Geçen sezon 24 maçta forma giyen genç forvet 2 gol ve 1 asistle oynadı.

ŞAMPİYONLUK KADROSU KURULUYOR

Transferde şimdiye kadar birçok önemli futbolcuyla anlaşıp şampiyonluk hedefi için iddialı bir kadro oluşturan Aliağa FK imzaları 30 Haziran sonrası resmi olarak duyuracak.