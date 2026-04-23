Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, denizlerde de büyük bir gururla kutlanıyor. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve donanmanın modern gücünü temsil eden TCG Barbaros fırkateyni, İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı önlerine demir attı. F-244 borda numaralı savaş gemisi, sabahın erken saatlerinden itibaren kıyıda bekleyen vatandaşların odak noktası haline geldi.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARIYLA DENİZDE YOLCULUK

Gemiye ulaşım Beşiktaş İskelesi üzerinden organize edildi. Ziyaretçiler, kıyıdan Sahil Güvenlik botlarına alınarak kontrollü bir şekilde savaş gemisine taşındı. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu geçişler sırasında özellikle çocukların heyecanı gözlerinden okunuyordu. Botlarla yapılan bu kısa deniz yolculuğu, ziyaretin ilk ve en keyifli aşamalarından biri oldu. 117 metre uzunluğundaki dev fırkateynin gölgesine ulaşan vatandaşlar, gemi personelinin yardımıyla güverteye adım attı.

GELECEĞİN PİLOTLARI HELİKOPTER PİSTİNDE

Gemi bünyesinde görev yapan askeri personel, ziyaretçilere rehberlik ederek geminin teknolojik donanımı ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgiler sundu. Ziyaretin en çok dikkat çeken noktası ise geminin arka kısmında bulunan helikopter pisti ve burada konuşlu olan askeri helikopter oldu. Mersin Anamur’dan bayram tatili için İstanbul’a gelen ve gemiyi ilk kez gören küçük bir ziyaretçi, Atatürk’ün 23 Nisan’ı hediye etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaklaşık 190 askerin görev yaptığı bu dev gemiyi çok büyük bulduğunu söyleyen küçük çocuk, büyüdüğünde pilot olup helikopter ve uçakları uçurmak istediğini anlatarak hayallerini paylaştı.

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAZ ANILAR

Halkın ziyaretine sabah saat 10.00 ile 12.00 ve öğleden sonra saat 14.00 ile 17.00 arasında açılan TCG Barbaros, her yaştan misafire ev sahipliği yaptı. Bağcılar’dan yoğun kalabalığa kalmamak adına sabah erkenden gelen bir anne, 4 buçuk yaşındaki kızıyla birlikte ilk kez bir savaş gemisinin içine girdiğini ve ilk defa yakından helikopter gördüğünü belirterek yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu ifade etti. Minik ziyaretçiler de geminin devasa yapısını hayranlıkla inceledi. Birçok aile, Türk bayrağının dalgalandığı güvertede hatıra fotoğrafları çekerek bu tarihi günü ölümsüzleştirdi.

BARBAROS SINIFI FIRKATEYNLERİN ÖNEMİ

TCG Barbaros, Türk Deniz Kuvvetleri’nin vurucu gücünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. MEKO 200 tipi gemilerin geliştirilmiş versiyonu olan bu fırkateynler, hava savunma, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi yetenekleriyle donatılmıştır. Sadece savaş durumunda değil, barış döneminde de deniz yetki alanlarının korunmasında aktif rol oynayan bu gemiler, Türk mühendisliğinin ve askeri disiplininin bir simgesi olarak kabul ediliyor. 23 Nisan gibi özel günlerde bu gemilerin halka açılması, özellikle genç nesillere denizciliği sevdirmek ve milli savunma bilincini aşılamak adına büyük önem taşıyor.