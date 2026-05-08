Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı
Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Trabzonspor taraftarlarının Tüpraş Stadyumu’ndaki misafir takım tribününde yer alamayacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ: 'TRABZONSPOR TARAFTARLARI MİSAFİR TRİBÜNÜNDE YER ALMAYACAK'
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın (9 Mayıs) saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Müsabakanın biletlerinin satışı; Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulamasında devam etmektedir.
İl Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Trabzonspor taraftarları, Tüpraş Stadyumu misafir takım tribününde yer almayacaktır.
Taraftarlarımız, misafir takım tribününden bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 1.250 TL'dir.”