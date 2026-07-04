Geçtiğimiz yaz Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer edilen ancak sezon boyunca toplam 18 maçta forma giyip gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Gökhan Sazdağı Beşiktaş'tan ayrıldı.
BEŞİKTAŞ GÖKHAN SAZDAĞI'NIN ÇORUM FK'YA TRANSFERİNİ AÇIKLADI
Yeni sezonu Vincenzo Italiano yönetiminde hazırlanan siyah beyazlı kulüp, kadro planlamasında yer vermediği 31 yaşındaki tecrübeli sağ bekin Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı’na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.