Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’nin İstanbul'a gelişinde gecikme yaşanacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ: ASLLANI'Yİ TAŞIYAN UÇAK YAŞANAN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE KALKIŞ YAPMADI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle henüz kalkış yapamamıştır." denildi.

Oyuncunun normal şartlarda 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyordu.