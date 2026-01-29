Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’nin İstanbul'a gelişinde gecikme yaşanacağı açıklandı.

Beşiktaş açıkladı: Asllani'nin İstanbul'a gelişi aksadı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ: ASLLANI'Yİ TAŞIYAN UÇAK YAŞANAN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE KALKIŞ YAPMADI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle henüz kalkış yapamamıştır." denildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani'nin İstanbul'a geliş saati belli olduBeşiktaş'ın yeni transferi Asllani'nin İstanbul'a geliş saati belli olduSpor

Oyuncunun normal şartlarda 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyordu.