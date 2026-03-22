Yeniçağ Gazetesi
22 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu

Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu

Beşiktaş, Kasımpaşa galibiyetinin verdiği moralle milli araya girerken, gelecek sezon için kadro planlamasını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, Almanya ve İngiltere kulüpleriyle yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor. Yaz transfer döneminde siyah beyazlılar 6 kritik mevkiye takviye hedefliyor.

Hava Demir
Haberi Paylaş
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu - Resim: 1

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kale, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor pozisyonlarında güçlenmeyi amaçlıyor. Gelecek-gidecek dengesine göre bazı bölgelerde birden fazla oyuncu transferi gündemde. Yönetim, sözleşmesi bitecek oyuncuları da yakından takip ediyor.

1 8
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu - Resim: 2

Öncelikli Hedefler Listesi AçıklandıKartal’ın radarındaki isimler netleşti. İşte Beşiktaş’ın transfer listesinde öne çıkan oyuncular

2 8
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu - Resim: 3

Altay Bayındır (Kaleci – Manchester United)

Forma şansı bulamayan milli kaleci, Beşiktaş’a dönmeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Beşiktaş, bu transfer için en iddialı aday konumunda.

3 8
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu - Resim: 4

Zuriko Davitashvili (Sol Kanat – Saint Etienne)

Gürcü yıldız, Ligue 2’de 23 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 8 milyon Euro civarında gösteriliyor.

4 8
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu - Resim: 5

Patrik Schick (Santrfor – Bayer Leverkusen)

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en çok istediği isimlerden biri. 1.91 boyundaki Çek golcü, milli takımda 50 maçta 24 gol kaydetti. 30 yaşındaki forvet, Beşiktaş’ın hücum hattını dönüştürebilecek potansiyelde.

5 8
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu - Resim: 6

Leverkusen’den Yoğun Temaslar

Beşiktaş, Bayer Leverkusen’den birden fazla isim için harekete geçti

Martin Terrier (Kanat/forvet),
Nathan Tella (Kanat),
Exequiel Palacios (Orta saha – sözleşmesi 2030’a kadar).
Bu oyuncular için Almanya’da görüşmeler yapıldı ve şartlar soruldu.

6 8
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu - Resim: 7

İngiltere’den Yeni Hedefler

İngiltere piyasasında da hareketlilik var. Jean-Ricner Bellegarde dışında bir stoper için temasların hızlanacağı belirtiliyor. Ayrıca sözleşmesi sona erecek serbest oyuncular da siyah-beyazlıların yakın takibinde.

7 8
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu - Resim: 8

Beşiktaş yönetimi, milli arayı fırsata çevirerek transfer pazarında avantaj yakalamaya çalışıyor. Yaz dönemi öncesi bu hamleler, taraftarı heyecanlandıran gelişmeler olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar, kadroyu yeniden şekillendirerek şampiyonluk yolunda iddialı bir yapı kurmayı hedefliyor.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro