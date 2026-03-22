Beşiktaş, yeni sezon öncesi kale, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor pozisyonlarında güçlenmeyi amaçlıyor. Gelecek-gidecek dengesine göre bazı bölgelerde birden fazla oyuncu transferi gündemde. Yönetim, sözleşmesi bitecek oyuncuları da yakından takip ediyor.
Beşiktaş 6 pozisyonda transfer peşinde: Yaz için hedef isimler belli oldu
Beşiktaş, Kasımpaşa galibiyetinin verdiği moralle milli araya girerken, gelecek sezon için kadro planlamasını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, Almanya ve İngiltere kulüpleriyle yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor. Yaz transfer döneminde siyah beyazlılar 6 kritik mevkiye takviye hedefliyor.Derleyen: Hava Demir
Öncelikli Hedefler Listesi AçıklandıKartal’ın radarındaki isimler netleşti. İşte Beşiktaş’ın transfer listesinde öne çıkan oyuncular
Altay Bayındır (Kaleci – Manchester United)
Forma şansı bulamayan milli kaleci, Beşiktaş’a dönmeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Beşiktaş, bu transfer için en iddialı aday konumunda.
Zuriko Davitashvili (Sol Kanat – Saint Etienne)
Gürcü yıldız, Ligue 2’de 23 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 8 milyon Euro civarında gösteriliyor.
Patrik Schick (Santrfor – Bayer Leverkusen)
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en çok istediği isimlerden biri. 1.91 boyundaki Çek golcü, milli takımda 50 maçta 24 gol kaydetti. 30 yaşındaki forvet, Beşiktaş’ın hücum hattını dönüştürebilecek potansiyelde.
Leverkusen’den Yoğun Temaslar
Beşiktaş, Bayer Leverkusen’den birden fazla isim için harekete geçti
Martin Terrier (Kanat/forvet),
Nathan Tella (Kanat),
Exequiel Palacios (Orta saha – sözleşmesi 2030’a kadar).
Bu oyuncular için Almanya’da görüşmeler yapıldı ve şartlar soruldu.
İngiltere’den Yeni Hedefler
İngiltere piyasasında da hareketlilik var. Jean-Ricner Bellegarde dışında bir stoper için temasların hızlanacağı belirtiliyor. Ayrıca sözleşmesi sona erecek serbest oyuncular da siyah-beyazlıların yakın takibinde.
Beşiktaş yönetimi, milli arayı fırsata çevirerek transfer pazarında avantaj yakalamaya çalışıyor. Yaz dönemi öncesi bu hamleler, taraftarı heyecanlandıran gelişmeler olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar, kadroyu yeniden şekillendirerek şampiyonluk yolunda iddialı bir yapı kurmayı hedefliyor.