Beşiktaş, forma sponsorluğu konusunda önemli bir gelir anlaşmasına imza attı. Siyah-beyazlı kulüp, Beko ile olan iş birliğini uzattığını resmen duyurdu.

ANLAŞMA RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, forma göğüs sponsorluğu ve reklam haklarını kapsayan anlaşmanın 2029 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

KAP’A BİLDİRİLDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

KASAYA DEV GELİR

Bu anlaşma kapsamında Beşiktaş’ın kasasına toplamda 468 milyon TL’lik önemli bir gelir girişi sağlanacak. Sponsorluk anlaşması, kulübün mali yapısına önemli katkı sunacak.

UZUN VADELİ PLAN

Siyah-beyazlı yönetimin, bu tür yüksek gelirli sponsorluk anlaşmalarıyla ekonomik gücünü artırmayı ve sportif başarıyı desteklemeyi hedeflediği ifade ediliyor.