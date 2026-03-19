Beşiktaş'tan kadrosunu güçlendirmek için geleceğe yönelik yeni bir yatırım hamlesi geldi.

Siyah beyazlı kulüp 3 Nijeryalı futbolcunun U19 Takımı ile deneme antrenmanlarına çıktığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN NİJERYALI FUTBOLCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol Akademisi İzleme Birimimiz tarafından performansları takip edilen ve U-19 Akademi Takımımızla deneme antrenmanlarına katılan Nijeryalı sporcular Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile bir araya geldi."