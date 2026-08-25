Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor

Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Bayer Leverkusen forması giyen genç kanat oyuncusunu kadroya katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık olarak Bayer Leverkusen’le anlaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 1

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Dusan Vlahovic’i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen’de forma giyen 22 yaşındaki Ernest Poku ile anlaştı.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 2

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde anlaşıldı.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 3

Opsiyonun hayata geçmesi durumunda 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 4

Hollandalı genç oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 5

FİORENTİNA’NIN ELİNDEN ALINDI

Dış basında yer alan haberlere göre Poku, Fiorentina ile kişisel şartlarda anlaşmıştı.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 6

Beşiktaş’ın transfere girmesiyle birlikte oyuncu kararını değiştirdi ve Beşiktaş’ı seçti.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 7

İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen’e bonuslar dahil 20 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu biliniyor.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 8

ERNEST POKU KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olan oyuncu AZ Alkmaar’da yetişti.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 9

Mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve santrafor olarak da oynayabiliyor.

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Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor - Resim: 10

Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans gösteren Hollandalı oyuncu, ülkesinin U21 takımında 21 kez forma giydi.

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