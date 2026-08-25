Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Dusan Vlahovic’i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen’de forma giyen 22 yaşındaki Ernest Poku ile anlaştı.
Beşiktaş 22'lik genç futbolcuyu kadrosuna kattı: İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Bayer Leverkusen forması giyen genç kanat oyuncusunu kadroya katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık olarak Bayer Leverkusen’le anlaştı.Kaynak: Haber Merkezi
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Fabrizio Romano'nun haberine göre Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde anlaşıldı.
Opsiyonun hayata geçmesi durumunda 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
Hollandalı genç oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
FİORENTİNA’NIN ELİNDEN ALINDI
Dış basında yer alan haberlere göre Poku, Fiorentina ile kişisel şartlarda anlaşmıştı.
Beşiktaş’ın transfere girmesiyle birlikte oyuncu kararını değiştirdi ve Beşiktaş’ı seçti.
İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen’e bonuslar dahil 20 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu biliniyor.
ERNEST POKU KİMDİR?
Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olan oyuncu AZ Alkmaar’da yetişti.
Mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve santrafor olarak da oynayabiliyor.
Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans gösteren Hollandalı oyuncu, ülkesinin U21 takımında 21 kez forma giydi.