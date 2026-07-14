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Kaynak: İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan Kıyıdüzü köyünde geleneksel hayvancılık faaliyetlerini sürdüren yetiştiriciler, her gün zorlu bir doğa mücadelesi veriyor. Geçim kaynakları küçükbaş hayvancılık olan bölge halkı, koyun sürülerini sağım ve otlatma işlemlerini gerçekleştirmek adına Nemrut Dağı eteklerinde bulunan yaylalara sevk ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla beraber başlayan bu zorlu mesai, akşam saatlerinde sürülerin köye geri getirilmesiyle son buluyor. Çobanlar eşliğindeki yüzlerce koyundan oluşan sürüler, günde iki defa yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki toprak yolu yürüyerek katetmek zorunda kalıyor.

Yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle hayvanların yürüyüşü esnasında havaya kalkan yoğun toz tabakası, bölgede etkileyici manzaraların oluşmasına zemin hazırlıyor. Yerel halkın "tozlu yolculuk" olarak nitelendirdiği bu kadim gelenek, besicilerin verdiği büyük emeği gözler önüne sererken, diğer yandan fotoğraf sanatçıları ile doğaseverler için benzersiz görsel enstantaneler oluşturuyor.

Nemrut Dağı’nın ikonik manzarası eşliğinde asırlardır devam ettirilen bu göç serüveni, Bitlis’in kırsal yaşam kültürünü ve köklü hayvancılık geleneğini yansıtan en sembolik görüntülerden biri olarak dikkat çekiyor.