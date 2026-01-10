Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranı resmiyet kazanarak yüzde 30'dan yüzde 20'ye çekildi. Bu değişim, üst limitten ödeme yapan bir katılımcı için yaklaşık 40 bin liralık bir kayıp anlamına geliyor. Peki, şimdi ne yapmalı?
BES’i olanlar dikkat: 39 bin lira kar edebilirsiniz
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) beklenen o değişiklik gerçekleşti ve devlet katkısı oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü. İşte bu yeni dönemin ayrıntıları ve tasarruf sahiplerinin bilmesi gerekenler:
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde uzun süredir uygulanan yüzde 30 devlet katkısı avantajı sona erdi. Yeni düzenleme ile birlikte devletin katılımcılara sunduğu katkı payı oranı yüzde 20 olarak güncellendi. Bu gelişme, birikimlerini BES üzerinden değerlendiren milyonlarca kişiyi strateji değişikliğine itiyor.
39 BİN 636 TL KAYIPTA
Yapılan oran değişikliği, özellikle yıllık bazda en yüksek devlet katkısını almayı hedefleyen katılımcılar için tabloyu değiştirdi. İşte o kritik hesaplama:
Eski Sistem (%30): Brüt asgari ücretin yıllık toplamı olan 396 bin 360 TL yatıran bir katılımcı, 118 bin 908 TL devlet katkısı alabiliyordu.
Yeni Sistem (%20): Aynı tutar yatırıldığında devletin vereceği katkı 79 bin 272 TL'ye geriledi.
Net Kayıp: Oranlardaki bu revizyon, üst limit ödemelerinde katılımcının cebine 39 bin 636 TL daha az girmesine neden olacak.
UZMANLARDAN 3 KRİTİK TAVSİYE
Katkı payının düşmesi nedeniyle sistemden çıkmak, beklenen faydayı sağlamayabilir. Emeklilik şartlarını yerine getirmeden sistemden ayrılmak, devlet katkısının hak edilmemesi ve yüksek stopaj ödenmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. NTV’de yer alan habere göre; uzmanlar şu yolları öneriyor:
Fon Dağılımınızı Güncelleyin: Devlet katkısı oranı düşse de, birikimlerinizi enflasyon karşısında korumak için yüksek getirili fonlara (Hisse, Altın, Değişken Fonlar vb.) yönelmek, aradaki farkı kapatmanızı sağlayabilir.
Ödemeleri Dondurma veya Azaltma: Eğer bütçeniz zorlanıyorsa, sistemden çıkmak yerine ödemelerinizi dondurabilir veya aylık tutarlarınızı daha düşük seviyelere çekerek birikiminizi koruyabilirsiniz.
Vadeye Odaklanın: BES’in temel amacının uzun vadeli tasarruf olduğunu unutmayın. %20 devlet katkısı dahi, diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığında hala önemli bir teşvik olmaya devam ediyor.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.