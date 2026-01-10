BES’i olanlar dikkat: 39 bin lira kar edebilirsiniz

39 BİN 636 TL KAYIPTA

Yapılan oran değişikliği, özellikle yıllık bazda en yüksek devlet katkısını almayı hedefleyen katılımcılar için tabloyu değiştirdi. İşte o kritik hesaplama:

Eski Sistem (%30): Brüt asgari ücretin yıllık toplamı olan 396 bin 360 TL yatıran bir katılımcı, 118 bin 908 TL devlet katkısı alabiliyordu.

Yeni Sistem (%20): Aynı tutar yatırıldığında devletin vereceği katkı 79 bin 272 TL'ye geriledi.

Net Kayıp: Oranlardaki bu revizyon, üst limit ödemelerinde katılımcının cebine 39 bin 636 TL daha az girmesine neden olacak.