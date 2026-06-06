Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad, iktidarı Şara yönetimine devrettikten sonra ailesi ile birlikte Rusya’ya yerleşmişti. Moskova’da siyasi elitlerin yaşadığı lüks bölgede bir villaya yerleşen Esad ailesini Rus gizli servisi koruyor. Geçtiğimiz aylarda Alman basınında çıkan haberler, devrik liderin büyük bir depresyona girdiğini ortaya koydu. Esad’ın oyun bağımlısı olduğunun belirtildiği haberde günlerce evden dışarı çıkmadığı yazıldı.

İsrail basınında çıkan bir haber ise Esad’ın Rusya’dan ayrılmak istediğini iddia etti. Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Esad ailesi Abu Dabi’ye yerleşmek istedi. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, ‘suikast tehdidi’ gerekçesi ile bu talebi reddetti.

İsrail basını, Esad’ın eşi Esma Esad ve 3 çocuğunun zaman zaman Abu Dabi’ye tatile gittiğini yazdı. Haberde, Abu Dabi’de tatil yapan Esma Esad ve çocuklarının buraya yerleşmek istediğini yazdı.

Beşar ve Esma Esad çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zein, Fransa’daki fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nin Abu Dabi şubesinde eğitim görüyordu. Ancak kimliğinin ortaya çıkması sonrası üniversitedeki diğer öğrencilerin tepkisi nedeniyle okulu bırakarak eğitimini Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde tamamladı.

KİMSE ESAD’I MOSKOVA’DA GÖRÜNTÜLEYEMEDİ

Beşar Esad ve ailesi Moskova’da geniş güvenlik önlemleri ile korunuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in getirdiği yasak nedeniyle kimse Esad’ı Rusya’da görüntüleyemedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Beşar Esad ve eşi arasında sorunlar olduğu hatta boşanmayı düşündükleri bile yazıldı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Esma Esad, bir süre kanser tedavisi görmüştü.