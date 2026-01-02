Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şara yönetimi iktidara geldi. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de Şara karşıtları ile yönetim güçleri arasında sokak olayları yaşandı. Çatışma boyutuna varan olaylarda çok sayıda insan öldü ve yaralandı.

Gazeteci Ardan Zentürk, bu çatışmaları YouTube yayınında anlattı. Bölgedeki suların İsrail'den nedeniyle durulmadığını belirten Zentürk şunları söyledi:

"Suriye'de sular durulmuyor. Bu bölgede İsrail olduğu sürece Suriye'de ve Irak'ta ve Lübnan'da suların durulmayacağını bilerek yaşayalım. 2026 yılında da bu bölgelerde pek çok olayı bir arada yaşayacağız. Çünkü gördüğüm kadarıyla her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri dışarıya vuran temaslarda benzer bir politikayı benimsememiş olsa da görünse de gördüğümüz kadarıyla İsrail güçlü bir Irak, güçlü bir Suriye ve problemsiz bir Lübnan istemiyor. Bu 2 kere 2 4. Bu yüzden de birçok olay bir arada yaşanmaya devam edecek. Mesela yarın tabii çok detaylı mercek altına alacağım. Çünkü daha henüz her şey çok yeni. Ayrıca pazartesi günü de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi de olacak. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin Teşrin ve Karakozak Köprüsü hattına yığınak yaptığı yönünde bilgiler var. Suriye meşru ordusunun Deirzor ve Halep kırsalında önemli ilerlemeler yaptığına dair bilgiler var. Buna karşılık Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri adı verilen PKK YPG'nin de hareketliliği var. Bunların hepsi bir arada yaşanıyor ve anladığım kadarıyla İsrail bütün imkanlarını kullanarak Suriye'yi tek parça halinde tutmamaya çalışıyor. Dürzileri silahlandırdı ve adeta yeni bir devlet kıvamına gelen bir bölge oluşturdu. Öbür tarafta 10 Martta imzalanmış ve artık süresi doldu ifade edilen anlaşmaya rağmen direnen ve asla silahlarını bırakmayan bir PKK YPG var."

Esad'in çatışmalarda parmağının olduğunu belirten Zentürk şunları dile getirdi:

"Ve en önemlisi herkesin baştan beri ne oluyor orada diye merak ettiği batı sahili Laskiye Tartus yani Nusarilerin yaşadığı coğrafyadaki üst üste gelen gösteriler ve kanlı olaylar meğerse bu işler birbiriyle bağlantılıymış. El Cezir ortaya çıkarttı. Esad Esad rejimi kalıntılarının Suriye'de yeniden organize olma ve Suriye'yi İsrail'den yardım alarak istikrarsızlığa sürükleme çabalarına dair belgeler yayınladı arkadaşlar. belgeleri ele geçiren, yazışmaları deşifre eden ve ESET rejiminin üst düzey temsilcileriyle bizzat telefonda görüşen kişi ise kendini Mossat yetkilisi olarak tanıtan Suriyeli bir hacker oldu. Bravo. Bu hackerlar bazen çok işe yarıyor. Gerçekten yani. Çok dürüst hackerlar da var. Herkes birbirinin bankasını soymaya çalışmıyor. Bu böyle gençler var. milleti için çalışan Nisan Aralık 2025 arasında 600'den fazla doküman ve 74 saatten fazla kayıt ortaya çıkarılmış. Beşar Eset'in kuzeni iş adamı Rami Mahluf Entepe'de yer alıyor bu organizasyonda ve gerekli maddi imkanları sağlıyor. Zaten savaş boyunca para istif etti bu adam. Dün gibi gayet iyi hatırlıyorum. Korkunç işte Suriye falan bunun da her şeyi buna verdi Beşar ki bugünler içinmiş meersem o paraları biriktirmişler. Yani tüm bu grişimin finansörü olarak karşımıza çıkıyor. Mahluf'un doğrudan temasta olduğu kişiler ise Esat Eset'in Kaplan kuvvetleri olarak bilinen özel kuvvetlerinin komutanı eski tüm general Süheyl Hasan ve eski tu general Giyat Dalla. Onların hemen ardında ise Süheyl Hasan'la bağlantılı Sahabat isimli minis grubunun lideri Ali Muhanna geliyor. Muhanna organizasyonun finansal işlerinden sorumlu. Bayağı örgütlenmişler. Bunun bu örgütlenmenin İran ve Rusya'nın bilgisi dışında olma ihtimali yok. Çünkü Süheyl Hasan denilen adam Rusya'da yaşıyor Beşar'la beraber. Hikayeye bak. Müthiş bir gazetecilik. Hackerlık daha doğrusu. Adam hacker. Rusya'da yaşayan Süheyl Hasan, Mossad yetkilisi sandığı kişiyle görüşmesinde çok fazla savaşçılarının ve askerlerinin olduğunu söylemiş. 168.000 kişiyi silah altına alabiliriz demiş. Ne demek bu ya? 168.000 kişilik bir ordu yok daha henüz Suriye'de. Mossad yetkilisi sandığı kişiye mahruf ile temasa geçip kendisine haber vermeyi, daha sonra yeniden temasa geçmeyi teklif ediyor. Koordinasyonu onun yürüttüğünü söylüyor. Belgelere göre savaşçılar Hama ve Humus'taki çeşitli bölgelerden Şam'a kadar yayılmış durumda. Humus ve kırsalı Curin'den Selhap'a kadar Elgap bölgesi. Haman'ın doğu kısımları, Ceble ve Beyt Yaşut bölgeleri. Ayrıca Kardaha ve Şam grupları var. Artık bunlar ortaya çıkarıldı hacker sayesinde. Ona bir madalya vermesi lazım Ahmet Elşaran'ın. Suriye topraklarında silahlı sabotaj faaliyetleri yürütülmesi ve Hasan'ın organize örgütlerden biri Ahmet Segati tarafından İç savaşın ilk yıllarında kurulan Kaplan Kuvvetleri komutasında savaşanlardan oluşuyor. İran bunları aslında daha sonra İran topraklarını nakletmek için bu komutanları Lübnan'a getiriyor. Ancak terk ediyor. Buna rağmen otel paraları ve günde bir öğün yemeklerinin parası ödenmiş. İç savaşta her türlü sava insanlık suçu işlendiğini belirlenen Mikdat Fatiha isimli baasçı, "Kıyı şeridindeki hareketlere ve girişimlerine dair dokümanlar rejim artıklarının saha komutanlarından biri sayılan ve miktarla bağlantılı olan Tarık Faysal varlığı." Yani böyle bir dizi olay yaşanıyor. Suriye'nin kıyı bölgelerinde milislere ve grup liderlerine paralarını, maaşlarını Ahmet Dun adında biri aktarıyormuş. Bakın bu önemli. Hasan diyor ki sözde Mossad yetkilisi olan Heckerley görüşmesinde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına desteğini bildiriyor. Şunları söylüyor. Adam Mossat'la konuştuğunu zannediyor. Bizi onurlandırdınız. Tüm yetkililerinize selamlar. Dualarımız sizinle. Hamas'ın aksa tufanı operasyonu için kötülük ve karanlık ifadelerini kullanıyor ve Mossad yetkilisi olan hacker soylarını kuruturuyoruz deyince Hasan şunları söylüyor. Onları bitirin ve temizleyin. Bundan daha azıyla yetinmeyin ve sonra da hizmetinizdeyiz diyor. "

Videonun tamamı için tıklayın.