2023 yılında Konyaaltı'nda kapılarını açan Karavan Park; güvenli konaklama alanı, sosyal donatıları ve altyapı imkanları ile karavan tatilcilerine konforlu bir ortam sunuyor. Sabah deniz havasıyla güne başlayan tatilciler, gün boyu Konyaaltı'nın keyfini çıkarırken akşam saatlerinde ise karavanlarının önünde sakin ve güvenli bir ortamda vakit geçiriyor.
Beş yıldızlı kamp keyfi: Karavancılar rotayı Akdeniz’e çevirdi
Antalya ‘da Karavan Park, Kurban Bayramı öncesinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesinde olan tesis, sunduğu konforlu ve güvenli imkanlarla karavan tutkunlarının Türkiye’deki bir numaralı adresi haline geldi.
Karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet veren tesiste elektrik altyapısı, temiz su bağlantıları, duş alanları, tuvaletler, çamaşırhane, mutfak ve gri su boşaltım alanları gibi birçok imkan bulunuyor.
Toplam 70 araç kapasitesine sahip Karavan Park'ın 50 araçlık bölümünde haftalık, 20 araçlık bölümünde ise aylık konaklama yapılabiliyor. Açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tesis, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Karavan Park'ın kontrollü yapısı sayesinde bölgede yaşanan düzensiz park görüntülerinin de önüne geçildiğini ifade eden Ertürk Sarıkaya “Karavanımız sayesinde bütün Türkiye'yi geziyoruz. Özellikle belediyelerin yapmış olduğu böyle yerlerde konaklıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Çok güzel bir yer yapmışlar. Diğer belediyeleri de kutluyorum ama Antalya benim gözümde bir numara. İnşallah diğer belediyelere de örnek olur" dedi.
Özellikle tesisin temizliği ve düzeninden memnun olduğunu belirten Sema Karabulut ise “Buraya ilk defa geliyoruz. Ankara'dan kaçtık geldik. Bayramda da buradayız. Çok güzel, çok memnun kaldık. Tuvaleti, banyosu, sıcak suyu, mutfağı, her şeyi var" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Bir diğer ziyaretçi Melek Tunçer ise “Kocaeli Gebze'den geliyoruz. İlk açıldığı zamandan beri burayı tercih ediyoruz. Her yönüyle çok güzel, çok rahat ediyoruz. Çalışan personeller çok yardımcı oluyorlar, çok güler yüzlüler.
Bayram için geldik, kalacağız. Bayramdan sonra gitmeyi düşünüyoruz ama eylül-ekim gibi Allah nasip ederse tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü tadı damağımızda kaldı. Ayrıca fiyatı da uygun. Şartları zorlamıyor. Uygun, her yönüyle çok uygun" diyerek tesis için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.