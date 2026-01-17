Kırklareli’nde beş ülkenin katılımıyla düzenlenen Dans Festivali, Yayla Mahallesi’nde renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Derya Bulut, kültürel etkinliklerin birleştirici gücünü vurgularken, yerli ve yabancı dansçılar halkla birlikte halay çekti.
Beş ülke tek sahne: Kırklareli’nde görkemli festival
Kırklareli’nde beş ülkenin katılımıyla düzenlenen Dans Festivali, Yayla Mahallesi’nde renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Derya Bulut, kültürel etkinliklerin birleştirici gücünü vurgularken, yerli ve yabancı dansçılar halkla birlikte halay çekti.
Belediye Başkanı Derya Bulut, gerçekleştirdiği hitabında, "insanın kalbinin attığı her yerde dans edilebileceğini" söyledi.
Kırklareli Belediyesi bünyesinde sosyal ve kültürel çalışmalara öncelik tanıdıklarını vurgulayan Bulut, bu organizasyonların her kuşaktan bireyi birleştirdiğini dile getirdi.
Katılımcılara şükranlarını sunan Bulut, benzeri faaliyetlerin çoğalarak devam edeceğini vurguladı.
Sunumların sonrasında dansçılar yeteneklerini sergilediler.
Akabinde Bulut, sanatçılar ve bölge sakinleri, ezgilerle beraber halay çekti.
Kırklareli Dans Festivali, Kırklareli Belediyesi tarafından şehrin kültürel dinamizmini artırmak ve farklı kültürleri sanatın ortak dilinde buluşturmak amacıyla düzenlenen uluslararası bir etkinliktir.
Festival sadece yerel değil, uluslararası bir nitelik taşır. Etkinliğe Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerden profesyonel dansçılar katılarak kendi kültürlerine özgü performanslar sergilerler.
Etkinlik İçeriği ve Program
Festival sadece sahne gösterilerinden ibaret olmayıp, eğitici ve etkileşimli bölümler de içerir:
Söyleşiler: Dünya şampiyonu dansçıların (örneğin İtalya’dan Rita ve Lorenzo) katıldığı, dansın hikayesinin ve tekniğinin konuşulduğu paneller düzenlenir.
Workshoplar (Atölyeler): Özellikle bölge kültürünün önemli bir parçası olan Roman Dansları gibi alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde atölye çalışmaları yapılır.
Sokak Performansları: Belediye Başkanı Derya Bulut'un "Dans sadece salonlara sığmaz, sokaktadır" vizyonuyla, etkinlikler tarihi Yayla Mahallesi meydanı gibi açık alanlara taşınır.
"Eski Kasap Halayı" Geleneği
Festivalin en simgeleşmiş anlarından biri, gösterilerin sonunda yerli ve yabancı dansçıların, protokolün ve halkın omuz omuza verdiği dev halay halkasıdır. Kırklareli’nin kültürel mirası olan Eski Kasap Halayı, festivalin birleştirici finali olarak kabul edilir.
Belediye Başkanı Derya Bulut’un ifadeleriyle festival; insanın kalbinin attığı her yerde sanatın olabileceğini göstermek, her yaştan insanı bir araya getirmek ve Kırklareli’ni bir "kültür kenti" olarak markalaştırmak amacıyla hayata geçirilmektedir.