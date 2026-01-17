Beş ülke tek sahne: Kırklareli’nde görkemli festival

Etkinlik İçeriği ve Program



Festival sadece sahne gösterilerinden ibaret olmayıp, eğitici ve etkileşimli bölümler de içerir:

Söyleşiler: Dünya şampiyonu dansçıların (örneğin İtalya’dan Rita ve Lorenzo) katıldığı, dansın hikayesinin ve tekniğinin konuşulduğu paneller düzenlenir.

Workshoplar (Atölyeler): Özellikle bölge kültürünün önemli bir parçası olan Roman Dansları gibi alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde atölye çalışmaları yapılır.

Sokak Performansları: Belediye Başkanı Derya Bulut'un "Dans sadece salonlara sığmaz, sokaktadır" vizyonuyla, etkinlikler tarihi Yayla Mahallesi meydanı gibi açık alanlara taşınır.