Bireylerin emeklilik döneminde refah seviyelerini korumayı hedefleyen ve uzun vadeli tasarrufları artırarak ekonomiye katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye’de 27 Ekim 2003’te başlamasının ardından 23. yılına doğru büyümeyi sürdürüyor.
BES havuzunda toplam fon büyüklüğü rekor seviyeye geldi: 2,5 trilyon lirayı aştı
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcı sayısı 10,1 milyonu aşarken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 2,36 trilyon liraya ulaştı. BES’ten emekli olanların sayısı ise 451 bini geçti.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Katılımcı Sayısı 10 Milyonu Geçti
AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 27 Şubat itibarıyla BES’teki katılımcı sayısı 10 milyon 193 bin 610’a ulaştı. Katılımcıların fon tutarı 2 trilyon 112 milyar 451,2 milyon lira olurken devlet katkısı fon tutarı 256 milyar 604,7 milyon lira olarak kaydedildi. Böylece toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 369 milyar 55,9 milyon liraya yükseldi.
BES’ten Emekli Olanların Sayısı Arttı
Aynı dönemde BES’ten emekli olan kişi sayısı 451 bin 192’ye çıktı. Bu sayı, geçen yılın sonunda 432 bin 793 olarak kaydedilmişti.
Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise çalışan fon tutarı 130 milyar 466,5 milyon lira, devlet katkısı fon tutarı 9 milyar 88,8 milyon lira oldu. Böylece OKS’nin toplam büyüklüğü 27 Şubat itibarıyla 139 milyar 555,3 milyon liraya ulaşırken katılımcı sayısı 7 milyon 731 bin 289 olarak gerçekleşti.
Bu verilerle birlikte BES ve OKS’de katılımcı fonları ile devlet katkılarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 508 milyar 611,2 milyon liraya, toplam katılımcı sayısı ise 17 milyon 924 bin 899’a ulaştı.
2025 Yılına Kıyasla Büyüme
2025 yıl sonunda BES’te katılımcı sayısı 10 milyon 156 bin 229, devlet katkısı dahil toplam fon tutarı ise 2 trilyon 33 milyar 924,4 milyon lira olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde OKS’de çalışan sayısı 7 milyon 779 bin 266, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ise 129 milyar 240,3 milyon lira olmuştu.
Fon Büyüklüğünde Artış Devam Ediyor
BES, OKS ve devlet katkıları dahil toplam fon büyüklüğü 2025’i 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira ile kapatmıştı. Böylece 2025 yıl sonundan 27 Şubat 2026’ya kadar geçen sürede fon büyüklüğü 345 milyar 446,5 milyon lira artarak yüzde 16 yükseldi.
Öte yandan Haziran 2021’de uygulamaya alınan 18 yaş altı BES de büyümeye devam ediyor. 27 Şubat itibarıyla sistemdeki çocuk katılımcı sayısı 1 milyon 665 bin 812’ye ulaşırken fon büyüklüğü 101 milyar 728,5 milyon lira oldu.
Bunun 83 milyar 931,5 milyon lirasını katılımcıların birikimleri, 17 milyar 797 milyon lirasını ise devlet katkısı oluşturdu.
31 Aralık 2025’ten 27 Şubat 2026’ya kadar geçen sürede 18 yaş altı katılımcı sayısı 24 bin 830 artarken fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 16 milyar 745,1 milyon lira yükseldi.