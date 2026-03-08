BES havuzunda toplam fon büyüklüğü rekor seviyeye geldi: 2,5 trilyon lirayı aştı

Katılımcı Sayısı 10 Milyonu Geçti

AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 27 Şubat itibarıyla BES’teki katılımcı sayısı 10 milyon 193 bin 610’a ulaştı. Katılımcıların fon tutarı 2 trilyon 112 milyar 451,2 milyon lira olurken devlet katkısı fon tutarı 256 milyar 604,7 milyon lira olarak kaydedildi. Böylece toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 369 milyar 55,9 milyon liraya yükseldi.