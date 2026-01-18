İktidarın 2026 yılına yönelik kamu yatırımları programı, seçim dönemlerinde sıkça gündeme getirilen Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin kronikleşen gecikmesini bir kez daha ortaya koydu. Yıllardır tamamlanamayan proje, artan maliyeti ve sürekli ertelenen bitiş tarihiyle kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor.

BirGün yazarı Mustafa Bildircin’in aktardığı bilgilere göre, 2013 yılında temeli atılan ve “bin 80 günde bitirilecek” denilen projede başlangıç maliyeti 4,3 milyar TL olarak öngörülmüştü. Ancak geçen yıllar içinde proje bütçesi defalarca revize edildi.

Maliyet ilk açıklanan rakamın 23 katına ulaştı

Toplam maliyet 2022’de 47,1 milyar TL’ye, 2023’te 62,5 milyar TL’ye, 2024’te ise 64,4 milyar TL’ye çıkarıldı. 2026 yılı yatırım programında ise proje tutarı 101 milyar 487 milyon TL olarak güncellendi. Böylece maliyet, ilk açıklanan rakamın yaklaşık 23 katına ulaştı.

Kamu yatırımlarındaki plansızlığı gözler önüne seren proje, 13 yıllık sürede beş farklı ulaştırma bakanı eskitti. Yapımına Binali Yıldırım’ın bakanlığı döneminde başlanan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı, altıncı bakan döneminde de tamamlanamazken, bitiş yılı 2027 olarak kayıtlara geçti.