üro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Haziran 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 48 bin 43 lira olarak hesaplanırken, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 77 bin 197 lira olarak belirlendi.

YOKSULLUK SINIRI 119 BİN 344 LİRA

BES-AR’ın gıda fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamada, gıda harcamalarının yanı sıra giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamını ifade eden yoksulluk sınırı da 119 bin 344 lira olarak açıklandı.

BES-AR tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 yılında da 28 bin 075 lira alan asgari ücretli, 48 bin 619 lira olan açlık sınırının yüzde 73,18 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1620 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."