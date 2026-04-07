Atina dönüşü havalimanında görüntülenen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ve avukat Nail Gönenli, haklarında çıkan aşk iddialarını yalanladı.
Berrak Tüzünataç ve Nail Gönenli Atina dönüşü görüntülendi: Aşk iddiasına ‘Kardeşiz’ yanıtı
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ve avukat Nail Gönenli, Atina dönüşü havalimanında görüntülenince aşk iddialarıyla gündeme geldi.
ATİNA’DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Hürriyet’te yer alan habere göre, Özge Özpirinçci, yeni yaşını eşi Burak Yamantürk ve arkadaşlarıyla birlikte Atina’da kutladı.
Özpirinçci ile Yamantürk, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda doğum günü partisinin organizasyonunu yapan arkadaşları Berrak Tüzünataç ve Nail Gönenli ile birlikte görüntülendi.
"ONLAR NE DİYORSA O"
Berrak Tüzünataç ve Nail Gönenli, haklarında çıkan aşk iddiaları sorulunca “Biz kardeşiz, ne aşkı?” diyerek söylentilere nokta koydu.
Özge Özpirinçci ise ikili hakkındaki iddiaya kesin bir yanıt vermek yerine “Onlar ne diyorsa o, biz bir şey diyemeyiz” diyerek kafaları karıştırdı.
BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?
Berrak Tüzünataç (tam adı Birsen Berrak Tüzünataç), 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da doğmuş Türk oyuncu, senarist ve yapımcıdır.
Lise eğitimini İstanbul’daki Koç Özel Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Kariyerine üniversite yıllarında model olarak başlayan Tüzünataç, daha sonra ekranlarda sunuculuk yaptı. 2005 yılında sinemaya Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler filmindeki küçük rolle adım attı.
En çok tanındığı yapım, 2007-2008 yıllarında yayınlanan Elveda Rumeli dizisindeki “Vahide” karakteridir. Bunun dışında birçok dizi ve sinema filminde rol aldı, ayrıca 2020’de Biz Böyleyiz filminin senaryosunu yazdı ve başrolünde oynadı. Oyuncu olarak 2005’ten beri aktif olarak çalışmaktadır.
Berrak Tüzünataç, magazin gündeminde aşk hayatıyla sıkça yer alan bir isimdir. Genç yaşlardan itibaren çeşitli ilişkileri gündeme gelmiştir.
Bilinen başlıca ilişkileri şöyle:
• İlhan Mansız (2002-2003 civarı): 18 yaşındayken eski Beşiktaşlı futbolcu İlhan Mansız ile kısa süreli bir ilişki yaşadı.
• Volkan Büyükhanlı (2004-2007 civarı): Sosyetik iş insanı Volkan Büyükhanlı ile uzun süreli bir birliktelik yaşadı; bu ilişki sayesinde şöhreti arttı.
• Okan Bayülgen (2006-2007): Sunucu Okan Bayülgen ile kısa süreli ilişki iddiaları oldu.
• Kaan Urgancıoğlu (2012 civarı): Nejat İşler’den kısa süre sonra oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile görüntülendi.
• Berk Suyabatmaz (2019-2020): İş insanı Berk Suyabatmaz ile yaklaşık 8 ay süren, oldukça göz önünde bir ilişkiydi.
• Ali Yörenç (2025 yaz dönemi): İş insanı Ali Yörenç ile Çeşme tatilinde başlayan kısa süreli ilişki yaşadı; daha sonra ayrıldıkları belirtildi.
Bunların dışında Şahan Gökbakar, Tolgahan Sayışman gibi isimlerle kısa süreli iddialar da gündeme geldi. Berrak Tüzünataç, 2025’te yaptığı bir röportajda “Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissettiğim bir aşkı henüz yaşamadım” diyerek geçmiş ilişkilerine dair samimi bir itirafta bulundu ve aşkı “tercih ve emek” olarak tanımladı.
• Zeynep Selvili (eski ilişki): Bir dönem ünlü psikolog Zeynep Selvili ile birlikte olduğu biliniyor.
• Çağla Şıkel (2023 civarı): Manken Çağla Şıkel ile yaklaşık bir yıl süren bir ilişki yaşadı. İkili Çeşme tatillerinde, bayramlarda birlikte görüntülendi ve evlilik beklentisi bile oluştu. Ancak 2023 sonunda “ortak karar” ile ayrıldıklarını açıkladılar. Ayrılık sonrası kısa süre dostça kaldıkları, sonra yeniden uzaklaştıkları konuşuldu.
• İdil Yazar (2024 sonu iddiası): Şef İdil Yazar ile yeni bir aşk yaşadığı öne sürüldü. Özge Özpirinçci’nin paylaştığı bir fotoğrafta üçlünün bir arada görünmesi üzerine “yeni aşk” yorumları yapıldı.
NAİL GÖNENLİ KİMDİR?
Nail Gönenli, 1985 yılında İstanbul’da doğmuş bir avukattır.
Saint Benoit Lisesi mezunudur ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005’ten itibaren avukatlık mesleğine başlayan Gönenli, 2018 yılında kendi hukuk bürosu Gönenli & Partners’ı kurmuştur.
Ünlü isimlerin avukatlığını yapan Gönenli, özellikle Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral ve Kubilay Aka gibi oyuncuların yasal temsilciliğini üstlenmektedir. Magazin haberlerinde sıkça adı geçen bir hukukçudur.