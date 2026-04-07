Berrak Tüzünataç ve Nail Gönenli Atina dönüşü görüntülendi: Aşk iddiasına ‘Kardeşiz’ yanıtı

• Kaan Urgancıoğlu (2012 civarı): Nejat İşler’den kısa süre sonra oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile görüntülendi.

• Berk Suyabatmaz (2019-2020): İş insanı Berk Suyabatmaz ile yaklaşık 8 ay süren, oldukça göz önünde bir ilişkiydi.

• Ali Yörenç (2025 yaz dönemi): İş insanı Ali Yörenç ile Çeşme tatilinde başlayan kısa süreli ilişki yaşadı; daha sonra ayrıldıkları belirtildi.

Bunların dışında Şahan Gökbakar, Tolgahan Sayışman gibi isimlerle kısa süreli iddialar da gündeme geldi. Berrak Tüzünataç, 2025’te yaptığı bir röportajda “Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissettiğim bir aşkı henüz yaşamadım” diyerek geçmiş ilişkilerine dair samimi bir itirafta bulundu ve aşkı “tercih ve emek” olarak tanımladı.

• Zeynep Selvili (eski ilişki): Bir dönem ünlü psikolog Zeynep Selvili ile birlikte olduğu biliniyor.

• Çağla Şıkel (2023 civarı): Manken Çağla Şıkel ile yaklaşık bir yıl süren bir ilişki yaşadı. İkili Çeşme tatillerinde, bayramlarda birlikte görüntülendi ve evlilik beklentisi bile oluştu. Ancak 2023 sonunda “ortak karar” ile ayrıldıklarını açıkladılar. Ayrılık sonrası kısa süre dostça kaldıkları, sonra yeniden uzaklaştıkları konuşuldu.

• İdil Yazar (2024 sonu iddiası): Şef İdil Yazar ile yeni bir aşk yaşadığı öne sürüldü. Özge Özpirinçci’nin paylaştığı bir fotoğrafta üçlünün bir arada görünmesi üzerine “yeni aşk” yorumları yapıldı.

NAİL GÖNENLİ KİMDİR?

Nail Gönenli, 1985 yılında İstanbul’da doğmuş bir avukattır.

Saint Benoit Lisesi mezunudur ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005’ten itibaren avukatlık mesleğine başlayan Gönenli, 2018 yılında kendi hukuk bürosu Gönenli & Partners’ı kurmuştur.

Ünlü isimlerin avukatlığını yapan Gönenli, özellikle Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral ve Kubilay Aka gibi oyuncuların yasal temsilciliğini üstlenmektedir. Magazin haberlerinde sıkça adı geçen bir hukukçudur.