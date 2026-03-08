Önceki gün prömiyeri gerçekleştirilen tiyatro yapımının basın toplantısında konuşan Okan Bayülgen, oyunun hazırlık sürecini ve sahne arkasını basın mensuplarıyla paylaştı.

Türkiye’deki seyirci profiline dikkat çeken Bayülgen, “Özellikle genç seyircide müthiş bir ilgi görüyoruz. Yurt dışına gittiğimizde örnekle bir Almanya tecrübemiz var. Almanya’da birçok şehirde oyunlara gidiyoruz, operaya gidiyoruz genelde hep yaşlı. Yani neredeyse ortalaması 60’a 70’e vurmuş durumda. Yurt dışındaki seyircinin aksine bizde ne kadar güzel ki çok fazla genç var. Ve tam bir yaş skalası görüyoruz oyunlarda.” dedi.

Daha önce sahneledikleri Richard ve Dracula gibi felsefi ve politik derinlik taşıyan oyunların izlenmesi için ekstra çaba gerektiğini belirten Bayülgen, “Her zaman bilet satmış olan, insanları evden çıkartarak bir tiyatro salonuna, bir performans alanına getirmiş bütün arkadaşlarımı hep kıskandım. Bizim de şu anda derdimiz seyirciyi hayal kırıklığına uğratmamak.” ifadelerini kullandı.

Metindeki Avrupa-Amerika ve kimlik çatışmalarına vurgu yapan Bayülgen, “Metni yönetmenimiz Nihal Usanmaz’la beraber okuduk ve bu müthiş bir oyun dedik. Düşündük, endişelendik fakat içindeki drama, maceraya, iki insanın kapışmasına baktığımız zaman da burada bir kimlik çatışması var, bir Avrupa Amerika çatışması var dedik.” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek hayattaki kısa buluşmayla oyundaki kurgu arasındaki farkı anlatan Bayülgen, şöyle devam etti: “Yazarımız bir tiyatro yazarından beklenmeyecek şekilde çok derin bir araştırma yapıyor. Oturmuşlar 15-20 dakika sürmüş. Buna tanıklık eden garsonun söylediğine göre ‘Ah şuram ağrıyor, buram ağrıyor’ falan filan gibi yaşlılık meselelerinden bahsetmişler. Ama yazar bu buluşmayı nefis bir hale getiriyor. Bunlar eğer gecenin geç bir saatinde orada aynen daha önce gerçekte olduğu gibi karşılaşsalardı ve orada pek kimse olmasaydı, bu olay bir buçuk saat sürseydi, baş başa nasıl yüzleşirlerdi, bunun fantezisini yapıyor.”

“ÇOK OLUMLU VE BENİ ATEŞLEYEN BİR KORKUM VAR”

Celal Kadri Kınoğlu ise hazırlık sürecindeki ruh halini kelimeler ve felsefeyle ilişkisi üzerinden anlattı: “Kelimelerle çok uzun zaman geçiriyorum. Özellikle edebiyat ve felsefe çok sevdiğim için esasında bir parça da kavramlarla da beraberim. Bu benim yaşamımın normali zaten. Yani bir oyuncunun lüksü kendisini klasik yaşam koşuşturmasının bayağı dışında, bayağı birkaç yüzyıl öncesinde tutabilmesidir. Böyle çok çok özel bir zevkim var. O yüzden böyle şeylere aşinayım zaten kültür olarak ve neredeyse 1981’den beri böyle yaşıyorum. Klasik müzik, caz, felsefe, edebiyat, ben bunlara batmış bir adamım zaten.”

Oyunculuk tutkusunu besleyen en güçlü duygunun korku olduğunu vurgulayan Kınoğlu, “Bunun dışında bu korkudan zevk alıyorum. Çünkü korku benim kendi dünyamın dışında, daha uçlarda heves ettiğim, yaşayamadığım ama yaşamadan da yok olmak istemediğim. Oyuncu olma sebebim de zaten yaşayamadığım hayattan intikam almak. Yani bana benzemeyen bütün o insanları, yani en manyakları, en sıradanları, en çılgınları her gece yaşama zevkim. Bu zevkimden dolayı ve bunu çalışırken yapabileceğimin en iyisini yapmak adına çok olumlu ve beni ateşleyen bir korkum var. O korkumun da geçmesini istemiyorum.” dedi.

Sahnedeki temsillerde yaşanan değişimi aktaran Kınoğlu, “Son hali en son oyun olacaktır. Her gece o karanlıkta bizim kalbimize yepyeni duygular ve fikirler doğuyor. Bir nokta geliyor biz neredeyse o gün orada yazarı bile aşıyoruz. İşte o gün Karajan ya da Bernstein buluşuyor.” şeklinde konuştu.

“LEONARD, HERBERT BENİMLE KONUŞUN DEYİP YAZMAYA BAŞLADIM”

Oyunun yazarı Peter Danish, iki şefin gerçek buluşmasına tanık olan garsonla görüştükten sonra oyunu yazmaya başladığını belirterek, “Ben köşeye geçtikten sonra bir anda bilgisayarımı çıkarttım, iki yanıma baktım ve ‘Leonard, Herbert benimle konuşun’ deyip yazmaya başladım. Üç saat sonra ilk taslağı bitirmiştim. Hayatlarının öyle bir noktasındalardı ki bir yıl içerisinde ikisi de ölmüş olacaktı. Hayatlarının bu noktasını bilselerdi eğer, en büyük düşmanlarına ne demek isterlerdi, neyi içlerinde tutmamak isterlerdi ve neyi itiraf etmek isterlerdi diye düşündüm. Hikayenin en başında sağlık, sonrasında sanat, siyaset ve oradan el ele çıkmaları üzerine bir tema yazmak ve bu şekilde ilerlemek istedim.” ifadelerini kullandı.

Yönetmen Nihal Usanmaz da metni okuduğunda çok etkilendiğini, iki şefin entelektüel yanlarından ziyade insani yönlerini gördüğünü belirterek, “Tek hissettiğim şey, elimde iki tane yaşlı adam var ve kendisi zaten repliğinde diyor ki, ‘Hayatımın en güzel dönemindeyim, kariyerimin doruk noktasındayım, yapabileceğim çok fazla şey var ama artık yaşlandım ve bedenim buna izin vermiyor.’ Gerçek hayatta 15-20 dakika sadece ağrılarından bahsetmişler ve tatlı bir şekilde ayrılmışlar. Aslında gerçek konuşma bu değil, gerçek konuşmayı onlara Peter yaptırmış.” görüşünü paylaştı.

Peter Danish’in yazdığı, Sevin Okyay’ın Türkçeye çevirdiği “Devlerin Savaşı”, Kabare Dada ve ONKContent ortak yapımıyla sahneleniyor.

Avrupa’nın kuralcı disiplini ile Amerika’nın içten cesaretinin çarpışması olarak da okunabilen oyun, iki şefin kıyasıya rekabetini, kıskançlıklarını ve gizli hayranlıklarını etkileyici diyaloglarla anlatıyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kapanmamış defterlerin de dahil olduğu eser, sezon boyunca seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.