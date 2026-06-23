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Kaynak: AA

Sanders, Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu sözlerin bir kabine üyesinden değil, "bir savaş suçlusundan" gelebilecek açıklamalar olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Sanders, Ben-Gvir'in Lübnan'a ilişkin açıklamalarını hedef aldı. İsrailli bakanın kullandığı ifadelerin sıradan bir siyasi söylem olmadığını vurgulayan Sanders, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu açıklaması, bir savaş suçlusunun açıklamasıdır" dedi.

"ABD DESTEĞİNİ HAK ETMİYORLAR"

İsrail hükümetini "ırkçı ve aşırıcı" olarak nitelendiren Sanders, Tel Aviv yönetiminin ABD'den aldığı desteği de eleştirdi. Sanders açıklamasında, "Bu hükümet bir kuruş ABD desteğini bile hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

BEN-GVİR NE DEMİŞTİ?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'da devam eden çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin Hizbullah saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Ben-Gvir, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen "Lübnan'ın yanması gerektiğini" savunmuş, ayrıca "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" söylemişti.

Uluslararası kamuoyunda tepki çeken bu açıklamalar, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.