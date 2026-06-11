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Manchester City ile yollarını ayırdıktan sonra birçok dev kulübün transfer hayalini süsleyen Portekizli yıldız Bernardo Silva'nın yeni adresi belli oldu.

HAYALİ BARCELONA DENİLİYORDU, REAL MADRID'E TRANSFER OLDU

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istdediği iddia edilen Bernardo Silva'nın hayalinin Barcelona'da forma giymek olduğu belirtiliyordu. Ancak tecrübeli oyuncu Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bernardo Silva Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Son detaylar üzerinde konuşulurken sözleşme süresine ek bir yıl daha opsiyonun eklenebileceği ifade edildi.