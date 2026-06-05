

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Merkez İlçe Başkanı ve son yapılan Genel Kurulda İl Başkanı adayı olan Berna Pamukcu kamuoyunda olası bir Başkan değişikliğinde kendisinin İl Başkanı olarak atanacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisinde ‘Mutlak Butlan’ kararı sonrası belirsizlik sürerken, mahkeme kararı ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı İl Başkanlıklarında değişikliğe gidebileceği yönünde kamuoyunda iddialar konuşulmaya başlandı. Değişiklik olması muhtemel iller arasında Bilecik’in de adının geçmesi ‘Bilecik’te CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanı olarak kim atanır?’ sorusunda gündeme getirdi.

Bilecik kamuoyunda olası bir atamada İl Başkanı olarak görevlendirileceği iddia edilen isimler arasında adı geçen önceki dönem Merkez İlçe Başkanı ve son Genel Kurulda İl Başkan adayı olan Berna Pamukcu iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Pamukcu yaptığı açıklamada CHP’de şimdiye kadar geldiği görevlere seçimle geldiğini görevlerini de seçimle gelen Başkanlara devrettiğini hatırlatarak, ‎aktif siyasette görev aldığı dönem içerisinde hiçbir zaman kişisel hırs ve şahsi beklenti içinde olmadığını vurguladı. Siyaseti halkın beklentileri ve refahı için bir araç olarak görüp nitelendirdiğini ve onun için mücadele ettiğini söyleyen Pamukcu açıklamasında şu ifadelere ye verdi;

“‎Berna Pamukcu olarak siyasette hiçbir göreve atama ile gelmedim, bu zamana kadar tüm görevlerimi seçilerek yerine getirip, aynı şekilde mevcut yönetime seçimle devrettim.

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‎Aktif siyasette görev aldığım dönem içerisinde hiçbir zaman kişisel hırsım, şahsi beklentim olmadı. siyaseti halkın beklentileri ve refahı için bir araç olarak görüp nitelendirdim ve onun için mücadele ettim.

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‎İçinde bulunduğumuz durumda siyasi duruşuma ters gelecek olan olası atama şeklini bir Atatürk Kadını ve bir anne olarak doğru bulmamakla beraber selden kütük kapmak gibi de bir anlayışı reddedeceğimi belirtmek isterim.

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‎Siyaseti herkese ve her şeye rağmen kadın olarak sokakta, köyde, çarşıda, pazarda yapan bir siyasi figür olarak, önümüzdeki dönemlerde olağan veya olağanüstü seçimlerde olabileceğim adaylık dışında herhangi bir olası atama görevini kabul etmemin mümkün olmayacağını da belirtmek isterim.

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‎Milletin umudu olan Cumhuriyet Halk Partisinin her şeye rağmen tek vücut olacağına olan inancımla;

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‎Saygılarımı sunarım.”