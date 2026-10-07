Başsavcılık, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşımını inceleme altına aldı.
Berna Laçin'e İzmir paylaşımı soruşturması: 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşım sebebiyle Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı.Kaynak: Haber Merkezi
Başsavcılık, söz konusu paylaşım sebebiyle Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu düzenleyen maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILDI
Laçin söz konusu paylaşımını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı gün gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek AK Parti'ye katılmıştı.
'HİZMET MÜCADELESİNDE DESTEK OLACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tugay'ın partiye katılımıyla ilgili olarak, "Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum” sözlerini sarf etmişti.
Erdoğan'dan sonra kürsüye gelen Cemil Tugay ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
BERNA LAÇİN KİMDİR?
Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleşmiştir. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girmiştir.
Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda "Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatroculuğa başlamıştır. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da adım atmıştır. 1996 yılında televizyonda "Taksi" programını sunmuş, 1997 yılında Kanal D'de "Çocuktan Al Haberi" adlı programın yanı sıra "Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana gelmiştir.
Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. 2010 yılında ATV'de "Her Şey İçin Berna Laçin" adlı programı sunmuş, 2011 yılında ise Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile "Yerden Göğe" adlı programı sunmuştur. Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlenmiş olup Ada (d. 2002) adında bir kızları vardır.
Tiyatro oyunları:
- Hoşgeldin Boyacı: Donald Churchill – Tiyatro Martı, 2014
- Dönme Dolap: Eric Assous – Tiyatro İstanbul, 2007
- Yeni Baştan "Chapter Two": Neil Simon – Tiyatro İstanbul, 1997
- Kadınlar da Savaşı Yitirdi: Curzio Malaparte – İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Teope: Coşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatroları
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner – İstanbul Şehir Tiyatroları
- Aile Şerefi
- Şafak Yıldızları – Kenter Tiyatrosu, 1989
Filmleri:
- 1990 – Sevdiğim Adam
- 1990 – Koltuk Belası
- 1991 – Yarına Gülümsemek
- 1993 – Kızılırmak Karakoyun
- 1995 – Gökkuşağı
- 1995 – Sahte Dünyalar
- 1995 – Bir Kadının Anatomisi
- 1997 – İlk Aşk
- 1997 – Böyle mi Olacaktı
- 1998 – Ateş Dansı
- 2000 – Evdeki Yabancı
- 2002 – Seni Yaşatacağım
- 2004 – Bir Dilim Aşk
- 2005 – Belalı Baldız
- 2007 – Yıldızlar Savaşı
- 2013 – Aşk Ekmek Hayaller