Atlantik Okyanusu’ndaki gizemli hikâyeleriyle sık sık gündeme gelen Bermuda hakkında bilim insanları bu kez farklı bir sırrı ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, milyonlarca yıl önce volkanik faaliyetlerin sona ermesine rağmen adanın neden hâlâ okyanus yüzeyinin üzerinde kaldığını açıkladı.

Yaklaşık 64 bin kişinin yaşadığı Bermuda, Kuzey Carolina’nın yaklaşık 1050 kilometre doğusunda yer alıyor.

Bilim insanlarına göre ada zincirinin bulunduğu volkanik yapıların 30 milyon yıldan uzun süre önce aktifliğini kaybetmesi nedeniyle zamanla okyanus tabanına gömülmesi gerekiyordu. Ancak Bermuda’nın hâlâ deniz seviyesinin üzerinde kalması uzun yıllardır jeologların dikkatini çekiyordu.

DEV KAYA TABAKASI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar William Frazer ve Jeffrey Park, Bermuda’daki tek bir sismik gözlem istasyonundan elde edilen 20 yılı aşkın deprem verisini inceleyerek adanın altındaki yapıyı haritalandırdı.

Çalışmada, Bermuda’nın altında yaklaşık 19 kilometre kalınlığında dev bir hafif kaya tabakasının bulunduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, çevresindeki kayaçlara göre yaklaşık yüzde 1,5 daha düşük yoğunluğa sahip bu tabakanın, adayı okyanus tabanının üzerinde “yüzer halde” tuttuğunu belirtti.

YERÇEKİMİ VE MANYETİK ALAN DETAYI

Araştırmaya göre bu hafif kaya yapısı yalnızca Bermuda’nın yüksek kalmasını sağlamıyor; aynı zamanda bölgede hafif yerçekimi farklılıklarına ve olağandışı manyetik sinyallere de yol açıyor.

Uzmanlar, demir ve titanyum açısından zengin eski volkanik kayaçların pusula ölçümlerini küçük ölçüde etkileyebileceğini ancak bunun tehlikeli bir durum oluşturmadığını ifade etti.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ GİZEMİ ÇÖZÜLMEDİ

Araştırmacılar, yeni bulguların Bermuda Şeytan Üçgeni efsanelerini açıklamadığını özellikle vurguladı.

Çalışmayı yürüten bilim insanlarından William Frazer, Bermuda’nın klasik volkanik ada modellerine uymadığını belirterek, Dünya’nın derin katmanlarında hâlâ tam olarak anlaşılmayan süreçler olabileceğini söyledi.

Araştırma, Geophysical Research Letters adlı bilimsel dergide yayımlandı.