Bermuda Şeytan üçgenini unutun...Fizik kurallarının askıya alındığı gizemli çöl

Bölgeye düşen ABD füzesi sonrası başlayan askeri hareketlilik, yerel halkın tanımlanamayan varlık anlatılarıyla birleşerek uluslararası bir fenomen haline geldi.
Meksika'nın ortasında, Durango, Chihuahua ve Coahuila eyaletlerinin kesiştiği noktada bulunan Mapimí Sessiz Bölgesi (Zona del Silencio), modern teknolojinin iflas ettiği bir nokta olarak kayıtlara geçti.
Bölgede radyo dalgalarının yayılmadığı, televizyon sinyallerinin kesildiği ve pusulaların manyetik sapmalar nedeniyle işlevsiz kaldığı saptandı.