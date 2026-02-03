Yeniçağ Gazetesi
Bermuda Şeytan üçgenini unutun...Fizik kurallarının askıya alındığı gizemli çöl

Meksika'nın Mapimí Çölü'nde yer alan "Sessiz Bölge", radyo dalgalarının tamamen yok olduğu ve zaman algısının saptığı gizemli doğasıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
Bölgeye düşen ABD füzesi sonrası başlayan askeri hareketlilik, yerel halkın tanımlanamayan varlık anlatılarıyla birleşerek uluslararası bir fenomen haline geldi.

Meksika'nın ortasında, Durango, Chihuahua ve Coahuila eyaletlerinin kesiştiği noktada bulunan Mapimí Sessiz Bölgesi (Zona del Silencio), modern teknolojinin iflas ettiği bir nokta olarak kayıtlara geçti.

Bölgede radyo dalgalarının yayılmadığı, televizyon sinyallerinin kesildiği ve pusulaların manyetik sapmalar nedeniyle işlevsiz kaldığı saptandı.

Bilimsel araştırmalar, bu durumun yer altındaki zengin magnetit yataklarından ve bölgeye yoğun şekilde düşen göktaşlarının geride bıraktığı metalik kalıntılardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Özellikle 1969 yılında buraya düşen devasa Allende Göktaşı, güneş sisteminin oluşumuna dair nadir elementler içerdiği için bölgeyi jeolojik bir laboratuvara dönüştürdü.

Bölgenin küresel çapta tanınması, 1970 yılında yaşanan bir kaza ile tetiklendi. Utah'taki Green River üssünden fırlatılan bir Athena test füzesi, rotasından yüzlerce kilometre saparak tam da bu "sessiz" alana düştü.

Olayın ardından NASA ve ABD ordusu, radyoaktif kobalt içeren enkazı temizlemek için bölgeyi kordon altına aldı. Operasyonun büyüklüğü ve gizliliği, bölgenin bir "üs" olarak kullanıldığı iddialarını güçlendirdi.

Dr. Harry Moore (Astrofizikçi):

"Mapimí, manyetik alanların alışılmadık bir yoğunluğa ulaştığı bir bölge. Radyo sinyallerinin 'yutulması' sadece bir teknik arıza değil, yer kabuğunun derinliklerindeki mineral yapısının iyonosfer ile girdiği karmaşık bir etkileşimin sonucudur."

Dr. Steven Greer (Ufolog ve Araştırmacı):

"Bölgedeki tanık ifadeleri, sadece manyetik sapmalarla açıklanamayacak kadar tutarlı. Uzun boylu ve insansı varlıkların görüldüğüne dair raporlar, bölgenin dünya dışı bir navigasyon noktası olabileceğine dair ciddi soru işaretleri doğurdu."

Bölge halkı ve ziyaretçiler, çölün derinliklerinde sarışın, uzun boylu, pürüzsüz bir dilde konuşan ve alışılmadık kıyafetler giyen figürlerle karşılaştıklarını öne sürdü.

Bu varlıkların genellikle sadece su istedikleri ve ardından iz bırakmadan ortadan kayboldukları ifade edildi.

Yerel rehberler, bölgede zamanın farklı aktığını ve elektronik cihazların bataryalarının dakikalar içinde boşaldığını gözlemlediklerini belirtti.

