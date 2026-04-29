Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin partilerine kadın temin etmek suçundan hüküm giyen Minetti’nin, aldığı cumhurbaşkanlığı affının "sahte belgelerle" elde edildiği öne sürülüyor.

MINETTI’NİN AFFI MERCEK ALTINDA: EVLATLIK DOSYASI SAHTE Mİ?

Eski televizyon yıldızı ve bölge meclis üyesi Nicole Minetti, Berlusconi’nin villalarındaki partilere fuhuş amaçlı aracılık etmek suçundan yaklaşık üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 41 yaşındaki Minetti, geçtiğimiz Şubat ayında sürpriz bir şekilde cumhurbaşkanlığı affından yararlanarak hapse girmekten kurtulmuştu. Ancak İtalyan medyasında yer alan son haberler, bu affın hukuki dayanağını tartışmaya açtı.

SKANDALIN YENİ PERDESİ: URUGUAYLI YETİM İDDİASI

Minetti, af başvurusunda ağır sağlık sorunları olan Uruguaylı bir çocuğu evlat edindiğini ve çocuğun annesiz kalmaması gerektiğini gerekçe göstermişti. İtalyan makamları bu beyanı kabul ederek affı onaylamıştı. Ancak Il Fatto Quotidiano gazetesinin ulaştığı belgeler çarpıcı gerçekleri ortaya koydu:

Hayatta Olan Ebeveynler: Gazetenin ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre, çocuğun öz anne ve babasının 2023 yılında hayatta olduğu belirlendi.

Engelleme Girişimi: Kayıtlarda, ailenin evlat edinme sürecini engellemeye çalıştığına dair ifadeler yer alıyor.

Hastalık Şüphesi: Çocuğun, hapis cezasını engelleyecek düzeyde bir sağlık sorunu olup olmadığı da müfettişler tarafından sorgulanıyor.

INTERPOL DEVREDE, BAKAN NORDIO İSTİFA BASKISI ALTINDA

Milano Savcılığı, evlat edinme sürecindeki usulsüzlük iddialarını araştırmak üzere Interpol ile iş birliği başlattı. Uruguaylı yetkililerle yapılacak bilgi paylaşımı sonucunda, Minetti’nin af başvurusunda yalan beyanda bulunup bulunmadığı netleşecek.

Öte yandan, yaşanan bu hukuki kriz siyasi bir krize dönüşmüş durumda. İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, yeterli inceleme yapılmadan affın önünü açtığı gerekçesiyle muhalefetin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Kamuoyunda yükselen istifa çağrılarının ardından İtalya Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanlığı’na dosyanın yeniden incelenmesi talimatını verdi.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE: BUNGA BUNGA VE NICOLE MINETTI

Nicole Minetti’nin Berlusconi ile yolu 2009 yılında, saldırıya uğrayan siyasetçiyi tedavi etmesiyle kesişmişti. Kısa sürede Berlusconi’nin yakın çevresine giren Minetti, Lombardiya bölge meclis üyeliğine kadar yükselmişti.

Ancak Minetti’nin asıl rolü, kamuoyunda "Ruby" olarak bilinen Faslı Karima El Mahroug’un da aralarında bulunduğu genç kadınların, Berlusconi’nin özel mülklerindeki partilere getirilmesini organize etmekti. 2013 yılında fuhuşa aracılık ve kamu fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan Minetti, uzun yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından affedilmişti.

SONUÇ NE OLABİLİR?

Eğer müfettişler evlat edinme belgelerinin ve sağlık raporlarının sahte olduğunu kanıtlarsa, Minetti'nin affı iptal edilebilir ve eski meclis üyesi hapis cezasıyla yeniden karşı karşıya kalabilir.

BUNGA BUNGA PARTİLERİ NEYDİ?

"Bunga Bunga partileri" olarak bilinen etkinlikler, Silvio Berlusconi'nin İtalya'daki lüks villalarında düzenlediği bir dizi özel toplantıydı. 2010'ların başlarında büyük bir siyasi ve hukuki skandalın odağı haline geldiler.

Görgü tanıkları ve mahkeme belgeleri, olayları genç kadınların, müziğin ve dansın yer aldığı gösterişli gece partileri olarak tanımladı. Bazı kaynaklar, bunların daha sonra daha samimi, yetişkinlere yönelik eğlenceye dönüştüğünü iddia etti. Taraflar arasında bazı kadınların katılım karşılığında para aldıkları iddiaları da yer alıyordu.

Berlusconi ölümünden önce sürekli olarak herhangi bir yanlış yaptığını reddetti.

Skandal, "Ruby" olarak bilinen genç bir dansçıyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından dünya çapında dikkat çekti. 2013'te Berlusconi, Ruby ile cinsel ilişki için para ödemekten suçlu bulundu; Ruby ise bunu her zaman reddetti.

Olay, manşetlere hakim olmaya devam etti, mahkeme davalarına, siyasi yankılara ve Berlusconi'nin liderliğinin uluslararası düzeyde incelenmesine yol açtı; hatta bazı mahkumiyet kararları daha sonra temyiz yoluyla bozulmuş olsa bile.