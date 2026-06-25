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İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin güç, lüks ve siyasi ihtişam sembolü olan Villa Certosa’nın Katar kraliyet ailesine satışı gündemde. 2023 yılında hayatını kaybeden Berlusconi’nin mirasçıları tarafından satışa çıkarılan dev mülkte süreçte sona yaklaşıldı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Sardinya’daki ünlü malikanenin Katar’ı yöneten Al Thani hanedanına devri için müzakereler son aşamaya geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre piyasa uzmanlarının yaklaşık 500 milyon euro değer biçtiği Villa Certosa için satış bedelinin 350 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Satış işlemi, Katar’ın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin Jassim Al Thani’nin finansal ağıyla bağlantılı Constellation Hotels Holding Ltd Sca üzerinden yürütülüyor.

Yaklaşık 580 bin metrekarelik dev bir alana yayılan Villa Certosa, adeta bir kompleks niteliği taşıyor. Mülkte 14 yatak odası, 14 banyo, 7 yüzme havuzu, spa alanları, misafir villaları, futbol ve golf sahaları ile yapay bir yanardağ, helikopter pisti ve atom sığınağı gibi dikkat çeken yapılar bulunuyor.

1980’li yıllarda satın alınan ve zamanla genişletilen villa, yalnızca lüks yaşamın değil aynı zamanda uluslararası siyasetin de merkezi olmuştu. Berlusconi, burada George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin ve José Luis Rodríguez Zapatero gibi birçok dünya liderini ağırlamıştı.

Ancak Villa Certosa, yalnızca diplomatik buluşmalarla değil, İtalyan siyasetini sarsan skandallar ve “Bunga Bunga” partileriyle de dünya gündemine oturmuştu.

Dev satışın tamamlanmasıyla birlikte, Avrupa’nın en tartışmalı ve en gösterişli mülklerinden birinde yeni bir dönem başlamış olacak.