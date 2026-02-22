Almanya’nın başkenti Berlin, son dönemde artan silahlı saldırılar ve el bombalı eylemlerle sarsılıyor.

Berlin Kriminal Dairesi, kentte Türkiye bağlantılı çeteler arasında çatışma yaşandığını ve tehdidin yeni bir boyuta ulaştığını açıkladı.

SİLAHLI SALDIRILAR VE EL BOMBASI

Avrupa Postası'ndan Süheyla Kaplan'ın haberine göre gece saatlerinde bar ve restoranlara ateş açılması, Kreuzberg’de boş bir gece kulübüne el bombası atılması ve bazı iş insanlarının evlerinin kurşunlanması kamuoyunda endişe yarattı. Yetkililere göre 2025 yılında kentte 543 silahlı saldırı ve 629 silahla tehdit vakası kaydedildi. Bu rakamların bir önceki yıla göre ciddi artış gösterdiği bildirildi.

Berlin Adalet Senatörü Felor Badenberg, yaşananları “yeni bir tehdit seviyesi” olarak nitelendirdi. Barbara Slowik Meisel ise bazı şüphelilerin Türkiye’den turist vizesiyle gelip saldırıların ardından ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

GENÇLER SOSYAL MEDYAYLA HEDEFTE

Yetkililer, özellikle İstanbul merkezli “yeni nesil” sokak çetelerinin son yıllarda güç kazandığını belirtiyor. “Daltonlar” olarak bilinen grubun sosyal medya üzerinden gençleri lüks yaşam ve silah paylaşımlarıyla etkilediği öne sürülüyor. “Casperlar” adlı başka bir çeteye yönelik davada ise yaklaşık 70 çocuk sanığın bulunduğu ifade ediliyor.

Çetelere katılımın özellikle sosyal medya platformları üzerinden kolaylaştığı iddia ediliyor.

ÖZEL OPERASYON BİRİMİ KURULDU

Artan şiddet olaylarının ardından Berlin Kriminal Dairesi bünyesinde “BAO Ferrum” adlı özel operasyon birimi oluşturuldu. Kreuzberg ve Neukölln başta olmak üzere çeşitli semtlerde geniş çaplı baskınlar ve denetimler yapıldı. Yaklaşık 5 bin kişi ve 3 bin araç kontrol edilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Onlarca şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, organize suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.