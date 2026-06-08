Almanya, başkent Berlin'de düzenlenen geniş katılımlı bir protesto gösterisine sahne oldu. "Projekt M1llion" (M1llion Projesi) inisiyatifi tarafından organize edilen eylem kapsamında binlerce vatandaş, federal hükümetin uygulamalarına karşı seslerini yükseltmek amacıyla sokaklara döküldü. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde bir araya gelen kitle, şehir merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

"HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI YÜKSELDİ

Ellerinde Almanya bayrakları taşıyan göstericiler, Başbakan Friedrich Merz ve kabinesini hedef alan dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Yürüyüş boyunca sık sık "Biz halkız" sloganları atılırken, taşınan pankartlarda şu ifadeler öne çıktı:

"Hükümet istifa",

"Merz gitmeli",

"Merz hükümeti ölüm ve yıkım demektir",

"Silahlar olmadan barışı sağlayın",

"NATO'dan hemen çıkın",

"Ülkemiz yolsuzluğa batıyor",

"Aile sigortasından elinizi çekin".

GÖSTERİCİLERİN TALEPLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hükümetin derhal istifa etmesini ve ülkenin erken seçime gitmesini talep eden protestocular, bir dizi radikal reform çağrısında bulundu. Eylemciler; ülkeye yönelik göçün durdurularak göç politikalarının sil baştan düzenlenmesini, sağlık reformunun askıya alınmasını, karbondioksit vergisinin ile kamu yayıncılığı için halktan tahsil edilen ücretlerin kaldırılmasını istedi. Ayrıca Almanya'nın enerji güvenliğinin tüm yönleriyle ele alınarak gerçekçi bir analize tabi tutulması gerektiği vurgulandı.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI MEMNUNİYETSİZLİĞİ BELGELİYOR

Berlin'deki bu kitlesel öfke, ülkede son dönemde yapılan anket sonuçlarıyla da paralellik gösteriyor. Araştırma şirketlerinin verileri, Alman halkının Başbakan Merz ve hükümetine olan güveninin ciddi şekilde sarsıldığını ortaya koyuyor.

Forsa tarafından RTL/NTV kanalları için yapılan ve 2 Haziran'da sonuçları paylaşılan en güncel ankette, katılımcılara yöneltilen "Başbakan Merz'in şu ana kadar yaptığı çalışmalardan memnun musunuz?" sorusuna hayır cevabı verenlerin oranı %85 gibi tarihi bir seviyeye ulaştı. Benzer şekilde Nisan ayında Yougov tarafından yapılan ankette de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin performansını yetersiz bulanların oranı %79 olarak kayıtlara geçmişti.