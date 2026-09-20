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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi seçimlerinde Sol Parti tarihi bir sonuç elde etti. Yaklaşık 2,49 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, 16 ve 17 yaşındakiler de ilk kez Berlin Temsilciler Meclisi için sandığa gitti.

Son açıklanan projeksiyonda Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti yüzde 25,3 oyla ilk sırada yer aldı. CDU yüzde 19,1 ile ikinci, AfD yüzde 16,2 ile üçüncü sırada bulunurken; Yeşiller yüzde 14,5, SPD ise yüzde 12,1 seviyesinde kaldı. Katılım oranının yaklaşık yüzde 75 olduğu bildirildi.

SOL PARTİ BERLİN'DE TARİH YAZDI

Bu sonuçla Sol Parti, Berlin Temsilciler Meclisi seçimlerinde tarihinde ilk kez birinci parti konumuna yükseldi. Parti, 2023 seçimlerindeki oy oranını da iki kattan fazla artırdı.

Seçim öncesinde Berlin'deki yüksek kiralar ve konut sorunu kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, Eralp ve Sol Parti özellikle bu konuya ağırlık verdi. Seçim öncesi araştırmalarda da konut ve kira sorunu, seçmenlerin kentin en önemli problemi olarak gördüğü başlıkların başında geliyordu.

ERALP'TEN ZAFER MESAJI

Sonuçların ardından partisinin seçim etkinliğinde konuşan Eralp, destekçilerine seslenerek:

“Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi. Bunu bugün hep birlikte gösterdik.”

ifadelerini kullandı.

Eralp ayrıca seçim sonucunu Sol Parti açısından hükümet kurma görevi olarak değerlendirdi ve Berlin'in yönetimine talip olduğunu açıkladı.

GÖZLER ŞİMDİ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDE

Seçim sonuçları Berlin'deki mevcut CDU-SPD hükümetinin çoğunluğunu kaybettiğini gösteriyor. Mevcut sandalye tablosuna ilişkin projeksiyonlar yeni hükümetin kurulabilmesi için üç partili bir koalisyona ihtiyaç duyulabileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle Sol Parti'nin seçimi birinci tamamlaması Eralp'i otomatik olarak Berlin Eyalet Başbakanı yapmıyor. Berlin'de “Regierende Bürgermeisterin” olarak adlandırılan hükümet başkanının göreve gelebilmesi için Temsilciler Meclisi'nde gerekli çoğunluğun oluşması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte yapılacak koalisyon görüşmeleri Berlin'in yeni yönetimini belirleyecek.