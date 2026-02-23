Berlin Film Festivali’ne (Berlinale) Türk Sineması’nın iki önemli yönetmeni damgasını vurdu.

‘Sarı Zarflar’ ile ‘Altın Ayı’ ödülünü kazanan yönetmen İlker Çatak, politik bir dram olan filminde siyasi görüşleri nedeniyle aniden çalışmaları yasaklanan bir Türk yönetmen ve oyuncu eşinin öyküsünü anlatıyor. Almanya - Fransa - Türkiye ortak yapımı filmin başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer yer alıyor. İlker Çatak’ın senaryosunu Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen ile birlikte kaleme aldığı ‘Sarı Zarflar’, bir ailenin idealleri ile hayatta kalma mücadelesi arasındaki çatışmayı konu ediniyor. Öte yandan Emin Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’ ise, ‘Gümüş Ayı’ ödülünü kazandı. Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan’ın başrollerini paylaştığı film, korucu Hazeran aşiretiyle yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını konu ediniyor.

Alınan bu ödüller, Türk Sineması’nın uluslararası arenada da kendini kanıtladığının bir ispatı niteliği taşıyor. Tüm ekibi tebrik ediyorum. Nice ödüllere…

‘Bir Aile Provası’ prömiyer yaptı

BKM imzalı ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’ seyirciyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandıran oyunun, Maximum Uniq Box sahnesindeki prömiyeri gerçekleşti.

Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunun ilk temsili kapalı gişe yapıldı. Sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gecede oyuncular ayakta alkışlandı.

Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’, trajikomik bir aile hesaplaşmasını sahneye taşırken bastırılmış duygular, yüzleşmeler, çok kahkaha ve beklenmedik sürprizlerin iç içe geçtiği çarpıcı bir oyun olarak seyirci karşısına çıkıyor. Oyun, sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.

Hayatı Yavaşlat Sergisi açıldı

Sanatçı Günsu Saraçoğlu’nun ‘Slow Down Life-Hayatı Yavaşlat’ adlı kişisel sergisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Tuval, kağıt üzerine karakalem ve akrilik teknikleriyle hazırlanan eserler, izleyiciyi modern yaşamın hızından uzaklaştırarak içsel bir yolculuğa davet ediyor. Günsu Saraçoğlu’nun koleksiyonu, yavaşlığın ve sadeleşmenin bir direniş ve arınma biçimi olduğunu hatırlatıyor. 26 eserin yer aldığı sergide sanatçı, eserlerinde salyangoz metaforunu merkeze alarak insanın kendi ritmi ve içsel dönüşümüyle kurduğu sarmalı görünür kılıyor.

Sergi, 4 Mart’a kadar Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.